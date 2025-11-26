"Bagnaia non si rialza. Ferrari senza la testa": l'analisi dei problemi delle Rosse

Il manager dei manager delle due ruote, con blitz nel calcio e nei motori in generale, è fermo ai box da qualche tempo. Un po’ d’usura. Ma dalla sua Genova Carlo Pernat resta uno dei più lucidi analisti e commentatori. La persona giusta per fotografare, ora che il Mondiale della MotoGP è finito e quello della Fornula 1 quasi (e a Maranello non vedono l’ora che sia così), la situazione delle Nazionali Rosse dei motori. Diciamoli, i problemi di Ferrari e Ducati. Impersonati dalle crisi di Hamilton e Bagnaia.
Lewis in crisi... rossa, Pecco pure: vede anche lei le similitudini? "Il paragone ci sta, ma il discorso è diverso perché diverse sono F1 e MotoGP. Per me nelle due ruote ci sono tre fenomeni: Marc Marquez, Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Bagnaia è un campione, ma non un fenomeno. E se nel box ti arriva un fenomeno, tutti perdono il 20-30% in termini di sicurezza e vanno più piano. Quello che è successo a Bagnaia, anche peggio. Che Hamilton sia un fenomeno invece è un fatto, ma la questione è diversa".
Ovvero? "La Ferrari non ha preso Lewis per motivi sportivi, ma di marketing. La Ducati invece ha preso Marquez per vincere, per essere sicura di vincere. E alla fine il paragone non regge davvero perché Ferrari e Ducati sono in condizioni tecniche molto diverse. Più che deludere Hamilton, delude la Ferrari. Nelle moto invece già che deludere la Ducati, che infatti ha vinto di nuovo tutto, delude Bagnaia".
Pernat sugli anni bui della Ferrari
La Ferrari delude da tanti anni. "Esattamente. Il grosso errore è quello di seguire le logiche di un’azienda di automobili. La Ferrari dovrebbe fare come la Ducati, che è una Casa che produce moto ma sportivamente è come una sorta di team privato. Claudio Domenicali è come Enzo Ferrari: comanda lui, non l’Audi, la Lamborghini… Come insegnavano i nostri nonni, il pesce puzza sempre dalla testa. è una questione di dirigenza, linee di comando. A Borgo Panigale sono chiare, con Domenicali e Gigi Dall’Igna al vertice. A Maranello no. L’era d’oro è stata con Montezemolo e Todt, due comandanti. Ora c’è un vuoto di potere".
Beh, John Elkann è il presidente: non l’ultimo arrivato. "Le sue esternazioni contro i piloti dopo il Brasile mi hanno lasciato senza parole. Lo dico: Enzo Ferrari si sarà rigirato nella tomba. Parole assurde".
Quindi la colpa di chi è? "Del fatto che tutti i tecnici buoni sono stati mandati via, uno dopo l’altro, un anno dopo l’altro. Significa che la testa non funziona. Infatti sono stati cambiato diversi team principal. Servono le persone giuste".
Vasseur non lo è? "Intanto non è questione del solo Vasseur. E poi sì, serve gente abituata a vincere sul campo, come in Ducati. Bisogna aprire il portafogli e prendere i tecnici e i manager buoni da Mercedes, Red Bull e McLaren proprio come quando fu preso Schumacher. Anzi, prima di prendere Schumacher. Bisogna ricostruire una squadra, serve una vera e propria rivoluzione. Anche tra i piloti".
Cosa intende? "Che è assurdo come la Ferrari non sia riuscita a coltivare un pilota italiano. Vedere Antonelli in Mercedes fa male, è un gran peccato. Mi piace molto Kimi: molto giovane, bello, cattivo, pulito. Lo vorrei in Ferrari. Con Leclerc, che ha le stesse qualità. Ma se non lo metti in condizione di vincere…".
Pernat fa il punto sulla MotoGP
Torniamo alle moto e a Bagnaia: si riprenderà il prossimo anno? "Sinceramente? Difficile. Io fossi la Ducati non dormirei sogni tranquilli. Ha ancora la moto migliore anche se l’Aprilia è molto cresciuta, ma un problema con i piloti. Bagnaia è in queste condizioni, Marquez fermo per l’ennesimo grave infortunio al braccio martoriato, quindi un punto interrogativo. Tornerà sì, ma come? Nelle ultime gare del campionato s’è visto che senza di lui la Ducati non ha quasi più vinto".
L’Aprilia potrà interrompere il dominio rosso? "Ha creato una gran moto e un ottimo team. Conta l’arrivo di Sterlacchini, che è cresciuto con Dall’Igna in Ducati, e pur la presenza di uno come Brivio, uno bravo a organizzare. Non ha un fenomeno, ma Bezzecchi ha fatto enormi passi avanti soprattutto di testa. Lo metto nella top4 del 2026, con i tre fenomeni citati".
Martin no? "Non lo vedo bene. Troppe botte. Psicologicamente fisicamente sembra abbia paura".
E le altre Case? "Le Concessioni sono stata una punizione assurda per la Ducati, ma detto questo la Ktm è Acosta, ma non ha soldi e un grosso punto interrogativo sul futuro sportivo. È un peccato per Bastianini, che è un talento ma non impara a fare i time attack. La Yamaha ha perso un anno sul nuovo motore V4. Honda ha lavorato bene ma manca un pilota vincente. Per me sarà la prima a buttarsi su Marquez e Acosta, cercato anche dalla Ducati, per il 2027".
L’anno della rivoluzione. "Con le nuove moto cambierà tutto. Meno aerodinamica, meno elettronica… si ripartirà da zero e ci divertiremo di più. Rivedremo i sorpassi".
