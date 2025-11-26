"Bagnaia non si rialza. Ferrari senza la testa": l'analisi dei problemi delle Rosse

Il manager dei manager delle due ruote, con blitz nel calcio e nei motori in generale, è fermo ai box da qualche tempo. Un po’ d’usura. Ma dalla sua Genova Carlo Pernat resta uno dei più lucidi analisti e commentatori. La persona giusta per fotografare, ora che il Mondiale della MotoGP è finito e quello della Fornula 1 quasi (e a Maranello non vedono l’ora che sia così), la situazione delle Nazionali Rosse dei motori. Diciamoli, i problemi di Ferrari e Ducati. Impersonati dalle crisi di Hamilton e Bagnaia .

Lewis in crisi... rossa, Pecco pure: vede anche lei le similitudini? "Il paragone ci sta, ma il discorso è diverso perché diverse sono F1 e MotoGP. Per me nelle due ruote ci sono tre fenomeni: Marc Marquez, Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Bagnaia è un campione, ma non un fenomeno. E se nel box ti arriva un fenomeno, tutti perdono il 20-30% in termini di sicurezza e vanno più piano. Quello che è successo a Bagnaia, anche peggio. Che Hamilton sia un fenomeno invece è un fatto, ma la questione è diversa".

Ovvero? "La Ferrari non ha preso Lewis per motivi sportivi, ma di marketing. La Ducati invece ha preso Marquez per vincere, per essere sicura di vincere. E alla fine il paragone non regge davvero perché Ferrari e Ducati sono in condizioni tecniche molto diverse. Più che deludere Hamilton, delude la Ferrari. Nelle moto invece già che deludere la Ducati, che infatti ha vinto di nuovo tutto, delude Bagnaia".