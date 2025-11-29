Tuttosport.com
Piastri vince la Sprint in Qatar, Norris 3° e Verstappen 4°. Ferrari, la posizione di Leclerc-Hamilton

L'australiano torna a sorridere e guadagna qualche punticino sul compagno di squadra. Gara da dimeticare per le rosse
2 min
ferrariPiastri

LOSAIL (Qatar) - Ultima gara sprint della stagione di F1 con Oscar Piastri che torna a sorridere recuperando qualche punticino al leader del mondiale Lando Norris. Il pilota australiano della McLaren parte bene dalla pole e vince indisturbato la Sprint precedendo George Russell ed il compagno di squadra Papaya ora a +22 su Oscar. Chiude 4° Max Verstappen mentre notte fonda in casa Ferrari con Charles Leclerc 13° e Lewis Hamilton (17°).
Tracciato dove è molto difficile sorpassare e quindi tutto che si decide alla partenza con i primi tre che difendono bene le posizioni inseguiti da Verstappen ben aiutato da Tsunoda. Leclerc parte male, scivola in 13ª posizione e non recupera più mentre Hamilton (partito dalla pit-lane) è rimane infondo alla classifica. La gara non riserva più emozioni se non con il sorpasso di Antonelli su Alonso per il 6° posto e la penalità di 5" inflitta a Tsunoda. Alle 19:00 le qualifiche per la gara di domenica.

Losail, la top 8 della Sprint

1) O.Piastri (McLaren)
2) G.Russell (Mercedes)
3) L.Norris (McLaren)
4) M.Verstappen (RedBull)
5) A.Antonelli (Mercedes)
6) Y.Tsunoda (RedBull)*
7) F.Alonso (Aston Martin)
8) C.Sainz (Williams)

