Piastri vince la Sprint in Qatar, Norris 3° e Verstappen 4°. Ferrari, la posizione di Leclerc-Hamilton

LOSAIL (Qatar) - Ultima gara sprint della stagione di F1 con Oscar Piastri che torna a sorridere recuperando qualche punticino al leader del mondiale Lando Norris. Il pilota australiano della McLaren parte bene dalla pole e vince indisturbato la Sprint precedendo George Russell ed il compagno di squadra Papaya ora a +22 su Oscar. Chiude 4° Max Verstappen mentre notte fonda in casa Ferrari con Charles Leclerc 13° e Lewis Hamilton (17°).

Tracciato dove è molto difficile sorpassare e quindi tutto che si decide alla partenza con i primi tre che difendono bene le posizioni inseguiti da Verstappen ben aiutato da Tsunoda. Leclerc parte male, scivola in 13ª posizione e non recupera più mentre Hamilton (partito dalla pit-lane) è rimane infondo alla classifica. La gara non riserva più emozioni se non con il sorpasso di Antonelli su Alonso per il 6° posto e la penalità di 5" inflitta a Tsunoda. Alle 19:00 le qualifiche per la gara di domenica.