 Hamilton già altrove: la Ferrari non c’è più. E Leclerc le prova tutte

Il sabato in Qatar ha mostrato la luce intensa dei protagonisti del Mondiale e il buio di chi, tra errori e difficoltà tecniche, ha vissuto una giornata da dimenticare. Una contrapposizione netta tra chi ha saputo brillare e chi invece è rimasto intrappolato nelle ombre della propria stagione. Partiamo dalle luci. Tutte sono puntate su Norris, Piastri e Verstappen. E proprio Piastri, che molti immaginavano in caduta libera dopo la squalifica di Las Vegas, ha sorpreso tutti. In Qatar il suo talento è tornato a brillare con forza, al punto da mettere la sua firma su ogni momento decisivo: prima la Sprint Qualifying, poi la Sprint Race - vinta davanti a Russell e al compagno Norris, con Verstappen quarto e alle prese con una RB21 nervosa e saltellante - e infine la qualifica, dove ha conquistato un’altra pole. L'immagine di un pilota improvvisamente rinato dopo settimane complicate, capace di rifilare un decimo a Norris, leader del mondiale, seguito da Max, Russell e un quinto Antonelli. Ora Oscar è a -22 da Lando, con Max terzo a -25. Una combinazione che offre a Norris un’opportunità unica: chiudere il campionato. Diventerebbe campione se: vince; se è secondo e Max non vince e Piastri non fa meglio di quarto; se è terzo e Verstappen non va a podio e Piastri non fa meglio di quinto e giù a scalare. Finito ogni calcolo, possiamo anche dire che per Max la rincorsa al quinto titolo è diventata un viaggio pieno di scossoni. Lo ha ammesso lui stesso con sincerità: la sua Red Bull non digerisce Lusail. E senza riuscire a stare davanti a Norris, le sue speranze si spegneranno definitivamente.