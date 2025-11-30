Verstappen infinito, vince in Qatar e ora il Mondiale si decide all'ultima gara! Ferrari da incubo

LOSAIL (Qatar) - Il Mondiale si deciderà ad Abu Dhabi. Max Verstappen e la RedBull sfruttano la safety car di inizio gara e battono Oscar Piastri e un grande Carlos Sainz . Gara calvario per Lando Norris (4°) che adesso ha 12 punti di vantaggio sull'olandese e 14 sul compagno di squadra. Per le Ferrari altra domenica da dimenticare con Charles Leclerc 9° e Lewis Hamilton 14°. Peccato per Andrea Kimi Antonelli 5 ° al traguardo opo un errore al penultimo giro.

Losail, la gara

Partenza tranquilla con Piastri che scappa via e Norris che non oppone resistenza all'attacco di Verstappen, il tutto con Antonelli 4° ad approfittare di un brutto avvio del compagno di squadra. Leclerc perde due posizioni (11°). Al 7° giro Safety Car per incidente tra Gasly ed Hulkenberg con tutti che entrano ai box tranne i due McLaren! È il tuning-point della gara perché, con pit-stop obbligatori ogni 25 giri, la Red Bull costringe la McLaren (nel finale di gara) a superare Verstappen in pista. Al 37° giro brivido per Norris che alla curva 15 perde - ma riprende subito - il controllo della macchina, il tutto con Verstappen ed Antonelli che stanno arrivando sfruttando la gomma hard. Al 42° e 44° giro rientrano i McLaren ed è il momento della verità: Piastri è 2° a 15" da Verstappen mentre Norris -5° alle spalle di Sainz ed Antonelli! Piastri ci prova ma non riesce a prendere Verstappen che trionfa, super Sainz che malgrado un problema tecnico difende il podio da Antonelli.

Losail, la Top 10 della gara

1) M.Verstappen (RedBull)

2) O.Piastri (McLaren)

3) C.Sainz (Williams)

4) L.Norris (McLaren)

5) A.Antonelli (Mercedes)

6) G.Russell (Mercedes)

7) F.Alonso (Aston Martin)

8) C.Leclerc (Ferrari)

9) L.Lawson (VCARB)

10) Y.Tsunoda (RedBull)