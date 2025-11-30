F1, Classifica Piloti aggiornata: ultimo GP Abu Dhabi, cosa serve a Verstappen per il Mondiale

LOSAIL (Qatar) - Max Verstappen trionfa in Qatar ed il Mondiale piloti di F1 2025 si deciderà nell'ultima gara, ad Abu Dhabi, in scena il prossimo weekend. L'olandese ha centrato il 7° successo stagionale come i due piloti della McLaren che hanno chiuso al 2° e 4° posto con il leader Lando Norris sotto pressione. Infatti in virtù dell'ordine di arrivo del Qatar Norris (408) si trova ad avere 12 punti di vantagggio su Max (396) e 16 sul compagno di squadra Piastri (392).

Una situazione che comunque tiene il britannico ancora in una sorta di confort zone perché, grazie al sorpasso al penultimo giro ai danni di Antonelli, ha preso quei 2 punti che gli consentirebbero di diventare campione del mondo anche arrivando 3°. Infatti se Verstappen vuole centrare il 5° titolo consecutivo dovrà vincere ad Abu Dhabi e sperare che ci siano almeno 2 piloti tra lui e Lando. Più complicato per Piastri che, oltre al successo, deve sperare in un Norris almeno 6°.