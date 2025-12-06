Tuttosport.com
Mondiale F1, Verstappen in Pole ad Abu Dhabi ma le McLaren sono lì. Leclerc salva la Ferrari

Il campione del mondo mette pressione ai McLaren nell'ultima qualifica dell'anno. Il monegasco tiene la rossa in Top 10, spronfondo Hamilton
2 min

ABU DHABI (Emirati Arabi) - La lotta per il Mondiale 2025 di Formula 1 si conferma accesissima anche nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Max Verstappen conquista la 48esima pole position in carriera sul tracciato di Yas Marina firmando un crono di 1'22"207, che gli consente di piazzarsi davanti al leader del Mondiale Lando Norris (+0"201). Terza casella per l'altra McLaren di Oscar Piastri (+0"230), che dovrà  spingere sin da subito sull'acceleratore per provare ad infilare i due rivali. La Ferrari di Charles Leclerc partirà quinta alle spalle della Mercedes di George Russell; buon sesto posto per Fernando Alonso (Aston Martin). Infine per la terza gara consecutiva Lewis Hamilton sarà costretto a partite dalle retrovie. Il 7 volte campione del mondo non è riuscito a passare il Q1 e partirà dal 16° posto.

Abu-Dhabi, la Top 10 delle qualifiche

1) M.Verstappen (Red Bull)
2) L.Norris (McLaren)
3) O.Piastri (McLaren)
4) G.Russell (Mercedes)
5) C.Leclerc (Ferrari)
6) F.Alonso (Aston Martin)
7) G.Bortoleti (Sauber)
8) E.Ocon (Haas)
9) I.Hadjar (Racin Bulls)
10) Y.Tsunoda (Red Bull)

