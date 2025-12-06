Vanzini shock: "Ho un tumore al pancreas, ecco come l'ho scoperto. Mia sorella è morta così"

MILANO - Il Mondiale di Formula 1 è arrivat agli ultimi chilometri con Lando Norris , Max Verstappen e Oscar Piastri a contendersi il titolo. La gara di Abu Dhabi sarà trasmessa su Sky Sport alle ore 15:00 con la telecronaca di Carlo Vanzini . Proprio la voce della F1 in Italia ha ha reso noto ufficialmente di essere malata di tumore al pancreas, di essersi già sottoposta a diverse radioterapie e che a gennaio si opererà. Vanzini ha così commentato: "Ho deciso di raccontarlo perché qualcuno comincia a fare domande, giorni fa sono entrato in tendenza su X, per il mio aspetto: sono gonfio per il cortisone, sono pelato, ho perso la barba…".

"Ho perso mia sorella per questa malattia"

Il telecronista ha appreso la brutta notizia lo scorso giugno, provvidenziale è stato l'invito a fare uno screening di un suo collega, visto che lui era completamente asintomatico: "Io non me ne sono accorto. Il mio collega di Sky Davide Camicioli aveva pubblicato un post dal centro Formula Medicine di Viareggio, con il dottor Riccardo Ceccarelli. Io quest'anno pensavo di saltare il solito check up, ma quando l'ho visto l'ho chiamato per dirgli che se mi avesse avvisato sarei andato con lui. In sottofondo, sento il medico suggerirgli di presentarmi il mercoledì successivo - aggiunge - Per prima cosa faccio una ecografia addominale. Lorenzo, l'ecografista, mi dice subito: dobbiamo parlare, c'è una lesione; si può prendere, ma devi correre. Chiamo subito mia moglie Cristina, che nonostante lo choc si attiva per prenotare una Tac e una visita con il chirurgo. A Verona, perché mia sorella è morta al San Raffaele, per la stessa malattia. Psicologicamente, preferivo farmi vedere altrove. Il chirurgo mi ha fatto un disegnino su un foglio e mi ha parlato dell'operazione, dopo la chemio. Sapere di potermi operare mi ha fatto intravedere un po' di luce".