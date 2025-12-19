Tuttosport.com
Biffle morto in un incidente aereo con la moglie e i figli piccoli: tragedia sconvolge la Nascar

L'ex pilota statunitense aveva 55 anni e si era ritirato dal circuito nel 2022. In carriera aveva vinto 19 gare nella Cup Series
Biffle morto in un incidente aereo con la moglie e i figli piccoli: tragedia sconvolge la Nascar

Lutto nel mondo Nascar. L'ex pilota statunitense Greg Biffle e la sua famiglia, ovvero la moglie e i due figli, che erano a bordo di un jet, sono morti a seguito di un incidente aereo avvenuto in un aeroporto di Statesville, in North Carolina. I sette passeggeri del volo sono morti dopo che il Cessna C550 ha preso fuoco urtando il suolo. Il jet era partito pochi minuti prima dallo stesso aeroporto in direzione Florida.

Aveva vinto 19 gare nella Cup Series

Biffle aveva 55 anni e si era ritirato dal circuito Nascar nel 2022. In carriera aveva vinto 19 gare nella Cup Series. Nel 2023 era stato nominato come uno dei migliori 75 piloti nella storia Nascar.

