Biffle morto in un incidente aereo con la moglie e i figli piccoli: tragedia sconvolge la Nascar

Lutto nel mondo Nascar. L'ex pilota statunitense Greg Biffle e la sua famiglia, ovvero la moglie e i due figli, che erano a bordo di un jet, sono morti a seguito di un incidente aereo avvenuto in un aeroporto di Statesville, in North Carolina. I sette passeggeri del volo sono morti dopo che il Cessna C550 ha preso fuoco urtando il suolo. Il jet era partito pochi minuti prima dallo stesso aeroporto in direzione Florida.