Il flop Ferrari certificato dalla stessa F1, il voto segreto: a Hamilton non era mai successo

Secondo nel Mondiale piloti alle spalle di Lando Norris di soli due punti, Max Verstappen si consola con un doppio riconoscimento sul sito della Formula 1 . Il pilota olandese della Red Bull è stato infatti eletto il migliore del 2025 nell'annuale sondaggio tra i colleghi piloti e tra i team principal. Nella classifica stilata sulla base dei voti dei suoi colleghi, Verstappen ha preceduto il neo campione del mondo Norris della McLaren e l'altro britannico George Russell su Mercedes. E' questa l'ottava edizione del sondaggio per il Pilota dell'Anno , in cui viene chiesto ai piloti in griglia di valutare i propri rivali. I piloti possono votare anche per sé stessi, come negli anni precedenti, ma molti non l'hanno fatto. Il voto è segreto.

La classifica Team Principal

Nella classifica dei Team Principal c'è una sola variazione: alle spalle di Verstappen e Norris, infatti, c'è l'australiano Oscar Piastri della McLaren davanti proprio a Russell. La Ferrari ha avuto una stagione difficile e ha concluso l'anno al quarto posto nella classifica a squadre, due posizioni più in basso rispetto allo scorso anno, il che ha influito anche sulla valutazione dei suoi piloti. Charles Leclerc non è andato oltre il quinto posto nel sondaggio tra i colleghi e il settimo in quello tra i team principal, delusione totale invece per il sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton escluso dalla top ten in entrambe le votazioni.