Il flop Ferrari certificato dalla stessa F1, il voto segreto: a Hamilton non era mai successo

Doppio riconoscimento per Verstappen, secondo nel Mondiale piloti: è il migliore del 2025 per i colleghi e per i team principal. La Rossa, invece…
2 min
Il flop Ferrari certificato dalla stessa F1, il voto segreto: a Hamilton non era mai successo © AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Secondo nel Mondiale piloti alle spalle di Lando Norris di soli due punti, Max Verstappen si consola con un doppio riconoscimento sul sito della Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull è stato infatti eletto il migliore del 2025 nell'annuale sondaggio tra i colleghi piloti e tra i team principal. Nella classifica stilata sulla base dei voti dei suoi colleghi, Verstappen ha preceduto il neo campione del mondo Norris della McLaren e l'altro britannico George Russell su Mercedes. E' questa l'ottava edizione del sondaggio per il Pilota dell'Anno, in cui viene chiesto ai piloti in griglia di valutare i propri rivali. I piloti possono votare anche per sé stessi, come negli anni precedenti, ma molti non l'hanno fatto. Il voto è segreto.

La classifica Team Principal

Nella classifica dei Team Principal c'è una sola variazione: alle spalle di Verstappen e Norris, infatti, c'è l'australiano Oscar Piastri della McLaren davanti proprio a Russell. La Ferrari ha avuto una stagione difficile e ha concluso l'anno al quarto posto nella classifica a squadre, due posizioni più in basso rispetto allo scorso anno, il che ha influito anche sulla valutazione dei suoi piloti. Charles Leclerc non è andato oltre il quinto posto nel sondaggio tra i colleghi e il settimo in quello tra i team principal, delusione totale invece per il sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton escluso dalla top ten in entrambe le votazioni.

