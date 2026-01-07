Quante forature! Guthrie galleggia

La Dakar 2026 entra nel vivo, avvicinandosi alla prima delle due tappe Marathon (in programma oggi) nel deserto dell’Arabia Saudita. I 421 chilometri della tappa 3, a est di AlUla, hanno messo a dura prova soprattutto le auto con numerose forature che hanno rivoluzionato la classifica. Dopo il successo di Seth Quintero della seconda speciale, ieri la vittoria tra le auto è andata a un altro americano: Mitch Guthrie su Ford. Nelle moto invece, dop