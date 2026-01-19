Ducati presenta la GP26 di Bagnaia e Marquez: la nuova livrea, ecco il Rosso Centenario

Bagnaia: "Miglior moto guidata"

- A Madonna di Campiglio è stata presentata la nuova Ducati cheed il campione del mondo in caricapiloteranno nella stagione 2026. Per il centenario di Ducati, che verrà celebrato proprio nel 2026, il Ducati Lenovo Team scenderà in pista con una moto che riprenderà parte della tradizione, come il colore Rosso Centenario, già visto su diverse moto del passato, tra cui la Ducati 60 e la Marianna. "La livrea è molto bella" ha commentato Bagnaia a cui ha fatto eco Marquez aggiungendo che "Una moto veloce è una moto bella, questo il motto". Doppia banda bianca sulla carena della Ducati per la stagione 2026, un design che rimanda al 2007 e al titolo mondiale conquistato da Casey Stoner, l'altra novità è quella del Rosso Centenario opaco, un rosso scuro come quello delle origini: dalla Ducati 60 del 1949, prima moto completa che segnò l'ingresso di Borgo Panigale tra i costruttori motociclistici, a quello della Gran Sport “Marianna” del 1955, la prima Ducati concepita per correre, firmata dall’ingegnere

L'azzurro, reduce dalla peggior stagione in carriera, ha avuto la possibilità di percorrere qualche chilometro ai test di Valencia sulla GP26 e ha dichiarato: "Penso che sia la miglior moto che abbia avuto la possibilità di guidare, la livrea è fantastica, il rosso con il bianco è un bellissimo accostamento di colori. L'inverno è andato alla grande, ho ottimi riferimenti nel team, sto lavorando sodo per arrivare ai test pre stagionali nel miglior modo possibile - aggiunge - Nell'ultimo anno ho affrontato un altro tipo di criticità rispetto al 2024, ma anche così si può crescere. È stato un anno difficile, non solo per me. Spesso avevamo un ottimo potenziale, senza però riuscire a raggiungere i risultati in gara. Altre volte facevamo fatica a raggiungere la giusta performance.Con la calma e la tranquillità riusciremo ad adattarci e a migliorare il nostro rendimento".