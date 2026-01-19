Ducati presenta la GP26 di Bagnaia e Marquez: la nuova livrea, ecco il Rosso Centenario

Bagnaia: "Miglior moto guidata"
L'azzurro, reduce dalla peggior stagione in carriera, ha avuto la possibilità di percorrere qualche chilometro ai test di Valencia sulla GP26 e ha dichiarato: "Penso che sia la miglior moto che abbia avuto la possibilità di guidare, la livrea è fantastica, il rosso con il bianco è un bellissimo accostamento di colori. L'inverno è andato alla grande, ho ottimi riferimenti nel team, sto lavorando sodo per arrivare ai test pre stagionali nel miglior modo possibile - aggiunge - Nell'ultimo anno ho affrontato un altro tipo di criticità rispetto al 2024, ma anche così si può crescere. È stato un anno difficile, non solo per me. Spesso avevamo un ottimo potenziale, senza però riuscire a raggiungere i risultati in gara. Altre volte facevamo fatica a raggiungere la giusta performance.Con la calma e la tranquillità riusciremo ad adattarci e a migliorare il nostro rendimento".
Marquez: "Mi sto rimettendo"
Lo spagnolo è focalizzato sul recupero completo dall'infortunio rimediato sul finale della passata stagione: "Mi sto rimettendo, sto lavorando duro in questa stagione invernale per arrivare in forma in Thailandia. Sto già guidando e mi sto allenando in sella, tutto sta andando secondo i piani - aggiunge - Una moto veloce è una moto bella. Vedremo durante la pre-season, ma il design è fantastico. Cercheremo di guidare al meglio per festeggiare il centenario"
Le novità
La GP26 introduce alcune novità rispetto alla stagione 2025, "Stiamo lavorando sulla performance del motore per un'erogazione più fluida - ha detto Davide Barana, direttore tecnico Ducati - e stiamo cercando di migliorare la velocità massima e l'aerodinamica nonché aiutare ad uscire dalla curva a una velocità superiore". Il 2026 sarà anche un anno di lavoro doppio, "dal 2027 ci saranno nuove regolamentazioni - ha detto Luigi Dall'Igna, Ducati Corse general manager - quindi dovremo lavorare su due progetti".