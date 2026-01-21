Priorità a Marquez, Acosta è il futuro: Dall’Igna disegna le mosse Ducati

L’arrivo sulle piste da sci di Pecco Bagnaia e Marc Marquez è stato decisamente a effetto, dato che i ducatisti sono giunti in sella alle Desmo 450 MX da Cross. Uno show nel momento ormai tradizionale della gara di sci che ha coinvolto staff e ospiti, vinta da Nella Knauss, giornalista austriaca figlia dell’ex argento olimpico Hans, con Bagnaia quarto (fermo per precauzione Marc). Pecco si augura di meglio per la stagione in pista, nella qu