Phil Hanson nuovo pilota ufficiale della Ferrari: chi è il talento vincitore della 24 ore di Le Mans

Phil Hanson è un pilota ufficiale Ferrari . Lo comunica in una nota il team di Maranello, che annuncia "l’ingaggio pluriennale, a partire dalla stagione 2026" del britannico, "che va ad arricchire le fila dei piloti ufficiali della Casa che sono impegnati nelle principali competizioni endurance a livello internazionale". Nato a Londra il 5 luglio 1999, vincitore della 24 Ore di Le Mans 2025 con la 499P numero 83, dopo una stagione vissuta da pilota del team privato AF Corse Hanson entra quindi nella famiglia del Cavallino Rampante. "Hanson potrà così continuare un percorso che lo ha già visto festeggiare, oltre alla citata vittoria nella gara endurance più antica e blasonata al mondo, anche il secondo posto nel Mondiale Piloti FIA WEC 2025, e la FIA World Cup for Hypercar Teams riservata alle squadre indipendenti, grazie ai risultati conseguiti per AF Corse con il pilota ufficiale Ferrari Yifei Ye e con Robert Kubica - si legge in una nota di Ferrari - Il curriculum sportivo di Phil Hanson include le due vittorie registrate sul Circuito de La Sarthe: nel 2025, come anticipato, il britannico si è imposto nella classifica assoluta firmando così il terzo successo consecutivo della 499P; in precedenza, nel 2020, aveva ottenuto la vittoria di classe con i prototipi LMP2. Nella bacheca del britannico brillano cinque titoli : nel Britcar Endurance Championship (2016); in Asian Le Mans Series in classe LMP3 (2016-17) e in LMP2 (2018-19); in European Le Mans Series (2020) e nel FIA WEC (2019-2020), questi ultimi due tutti con i prototipi LMP2. A questi si aggiunge il titolo, citato, per le squadre indipendenti con AF Corse, nel FIA WEC 2025".

Chi è Phil Hanson

"Formatosi con i go-kart, dove nel 2015 ha vinto il campionato Super one Junior x30, nel 2016 Hanson ha iniziato a gareggiare con i prototipi, in classe LMP3, una categoria dove ha quindi ottenuto due vittorie e quattro podi - in altrettante gare - nella European Le Mans Series 2018 e 2019. Nel 2019-20 Phil Hanson ha debuttato nel FIA WEC registrando la sua prima vittoria, in Bahrain, e imponendosi poi a Le Mans. Due anni indimenticabili per il britannico che ha festeggiato, con i prototipi LMP2, sia nel FIA WEC sia nella ELMS; in quest’ultimo campionato si è messo in evidenza grazie al record di 11 vittorie e altri otto podi nell’arco di otto stagioni - conclude Ferrari - Dal 2021 il pilota ha continuato a gareggiare nel Mondiale Endurance. Il passaggio nella top class delle competizioni endurance è avvenuto nel 2024 quando Phil Hanson ha guidato una LMDh iscritta tra le Hypercar del FIA WEC ed è stato impegnato, con la medesima vettura, anche nell’IMSA SportsCar Championship. Il percorso di continua crescita e i risultati brillanti sono valsi a Phil Hanson l’opportunità, nel 2025, di guidare la Ferrari 499P numero 83 insieme a Ye e Kubica: il trio, come anticipato, ha vinto la 24 Ore di Le Mans e ha ottenuto il primo titolo conquistato dalla 499P stessa, la FIA World Cup for Hypercar Teams, festeggiato dalla squadra in occasione della Lone Star Le Mans disputata al COTA (Usa). In stagione la 499P in livrea Giallo Modena ha ottenuto una vittoria e un altro podio assoluto (in Qatar), e una pole position ad Austin".