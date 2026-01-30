Autostrade per l’Italia al fianco dei Giochi di Milano Cortina 2026

La creatività della campagna, curata dall'agenzia Sbam , gioca su un potente parallelismo visivo e concettuale. Da un lato c'è l'atleta, impegnato in una preparazione fatta di disciplina e tensione verso il traguardo; dall'altro c'è l'autostrada, che accoglie e accompagna milioni di tifosi, visitatori e addetti ai lavori verso le vette olimpiche.

"Le autostrade diventano lo spazio fisico e simbolico in cui il viaggio prende forma, trasformandosi in un'esperienza legata ai Giochi Invernali."

Valori in movimento

Il claim scelto, “Quanta strada abbiamo fatto insieme”, richiama il percorso compiuto nel tempo e i valori condivisi tra Autostrade per l’Italia e lo sport: impegno, determinazione e senso di responsabilità. Sono gli stessi pilastri che definiscono lo spirito Olimpico e Paralimpico e che si riflettono ogni giorno nel lavoro di chi opera lungo la rete.

Una presenza capillare

La campagna sarà onnipresente con una diffusione mirata, specialmente nella città di Milano. È prevista una presenza massiccia sui tram, sui principali mezzi di trasporto urbano, sugli schermi delle stazioni della metropolitana e attraverso impianti di affissione stradale, accompagnando cittadini e turisti nel loro percorso verso le sedi di gara.