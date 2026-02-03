Tuttosport.com
Hamilton, rivoluzione anche nel box Ferrari: altre due figure pronte ai saluti

Dopo l'addio all'ingegnere di pista, il campione britannico prepara altri cambiamenti all'interno del suo staff: l'indiscrezione
2 min

Il 2026 di Lewis Hamilton continua all'insegna delle novità non solo per la rivoluzione tecnica del Mondiale ma anche per dei cambi che riguardano il suo staff all'interno del box Ferrari. Dopo l'addio al suo ingegnere di pista Riccardo Adami, il settevolte campione del mondo, come riportato dal Daily Mail, avrebbe deciso di separarsi dallo storico manager, Marc Hynes. Manager del pilota britannico dal 2015 al 2021, Hynes era tornato nel team proprio dopo l'approdo del sette volte campione del Mondo in Ferrari.

La volontà di Hamilton

Secondo il quotidiano inglese, la separazione sarebbe stata amichevole e legata solamente alla volontà di Hamilton di trovare nuovi stimoli. Hynes potrebbe ricoprire un nuovo ruolo in Cadillac e - secondo la fonte sopra citata - potrebbe far parte della società di gestione degli affari sportivi di Hamilton, nota con il nome di Project 44. Come riportato invece da un altro giornale inglese, il Times, Hamilton starebbe per salutare anche la sua addetta stampa Gabriela Kwaku Yeboah, soprannominata 'Ella', che fa parte anche di Mission 44, la fondazione benefica del ferrarista.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

