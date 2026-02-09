Tuttosport.com
Suzuki al Pescare Show 2026 

Suzuki sarà presente al Pescare Show, la fiera internazionale dedicata alla pesca sportiva, in programma dal 13 al 15 febbraio 2026 presso la Fiera di Rimini (PAD C1)
3 min
Suzuki, partner storico della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), conferma il suo impegno nel mondo della pesca sportiva e della sostenibilità ambientale con uno stand di circa 130 metri quadrati nel Padiglione C1. La selezione di fuoribordo esposta è stata pensata per coprire ogni esigenza, dall'impiego in mare aperto alle acque interne.

Fuoribordo Suzuki Stealth Line: Eleganza e Potenza

In primo piano la Suzuki Stealth Line (150, 200, 300 e 350 HP), caratterizzata dall'esclusiva livrea Matte Black a finitura opaca. Questi motori utilizzano i comandi Drive By Wire, che assicurano una precisione di guida superiore e un feeling ottimale, rendendoli ideali anche per imbarcazioni oltre i 10 metri.

DF40A EVO: Il riferimento per i "Senza Patente"

Il Suzuki DF40A EVO, anch'esso in livrea Matte Black, rappresenta l'eccellenza tecnologica nei 40 HP. Con soli 102 kg, è il motore più leggero della categoria. Tra le caratteristiche tecniche principali:

  • Affidabilità: Distribuzione DOHC con catena pretensionata a bagno d’olio (Self Adjusting Timing Chain) per ridurre la manutenzione.

  • Efficienza: Sistema #consumameno (Suzuki Lean Burn) per ottimizzare la miscela aria-carburante.

  • Controllo: Sistema Suzuki Troll Mode per regolare con precisione il regime minimo durante la pesca alla traina.

  • Energia: Alternatore ad alta capacità da 19A per alimentare l'elettronica di bordo (ecoscandagli e chartplotter).

Imbarcazioni e Partner a Rimini

  • BSC: Anteprima della nuova gamma B-Tec. In esposizione il BSC 79 Fishing motorizzato con Suzuki DF300AP Stealth Line.

  • Focchi: Cinque modelli in mostra, tra cui le novità 490 Sub-Fish e 550 Sub-Fish, insieme ai collaudati 640 Fish e 730M.

  • Nuova Jolly: Esposti il NJ 700 Se@Fish (stand Humminbird) e il generoso NJ 850 Se@Fish motorizzato DF300BMD.

  • Tuccoli Marine: Oltre al debutto del T250 VMax, verranno mostrati i rendering del nuovo T235 SF, modello entry level della categoria Executive Sport Vessel (ESV).

Soluzioni per le acque interne

Per gli amanti dei laghi e dei fiumi, Suzuki propone la Milha Boat (soluzione versatile tra kayak e utility boat), la serie NAKHODA Boats Xseries (bass boat veloci e funzionali) e la Triton 189TRX, progettata per massimizzare il comfort e lo stivaggio durante le battute di pesca professionale.

Suzuki è inoltre partner ufficiale del Social Media Village, dove i componenti del Suzuki Fishing Team interagiranno con gli appassionati durante tutta la durata della fiera.

