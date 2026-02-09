Suzuki al Pescare Show 2026 

Suzuki, partner storico della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), conferma il suo impegno nel mondo della pesca sportiva e della sostenibilità ambientale con uno stand di circa 130 metri quadrati nel Padiglione C1. La selezione di fuoribordo esposta è stata pensata per coprire ogni esigenza, dall'impiego in mare aperto alle acque interne.

Fuoribordo Suzuki Stealth Line: Eleganza e Potenza

In primo piano la Suzuki Stealth Line (150, 200, 300 e 350 HP), caratterizzata dall'esclusiva livrea Matte Black a finitura opaca. Questi motori utilizzano i comandi Drive By Wire, che assicurano una precisione di guida superiore e un feeling ottimale, rendendoli ideali anche per imbarcazioni oltre i 10 metri.

DF40A EVO: Il riferimento per i "Senza Patente"

Il Suzuki DF40A EVO, anch'esso in livrea Matte Black, rappresenta l'eccellenza tecnologica nei 40 HP. Con soli 102 kg, è il motore più leggero della categoria. Tra le caratteristiche tecniche principali:

Affidabilità : Distribuzione DOHC con catena pretensionata a bagno d’olio (Self Adjusting Timing Chain) per ridurre la manutenzione.

Efficienza : Sistema #consumameno (Suzuki Lean Burn) per ottimizzare la miscela aria-carburante.

Controllo : Sistema Suzuki Troll Mode per regolare con precisione il regime minimo durante la pesca alla traina.

Energia: Alternatore ad alta capacità da 19A per alimentare l'elettronica di bordo (ecoscandagli e chartplotter).

Imbarcazioni e Partner a Rimini

BSC : Anteprima della nuova gamma B-Tec . In esposizione il BSC 79 Fishing motorizzato con Suzuki DF300AP Stealth Line.

Focchi : Cinque modelli in mostra, tra cui le novità 490 Sub-Fish e 550 Sub-Fish , insieme ai collaudati 640 Fish e 730M.

Nuova Jolly : Esposti il NJ 700 Se@Fish (stand Humminbird) e il generoso NJ 850 Se@Fish motorizzato DF300BMD.

Tuccoli Marine: Oltre al debutto del T250 VMax, verranno mostrati i rendering del nuovo T235 SF, modello entry level della categoria Executive Sport Vessel (ESV).

Soluzioni per le acque interne

Per gli amanti dei laghi e dei fiumi, Suzuki propone la Milha Boat (soluzione versatile tra kayak e utility boat), la serie NAKHODA Boats Xseries (bass boat veloci e funzionali) e la Triton 189TRX, progettata per massimizzare il comfort e lo stivaggio durante le battute di pesca professionale.

Suzuki è inoltre partner ufficiale del Social Media Village, dove i componenti del Suzuki Fishing Team interagiranno con gli appassionati durante tutta la durata della fiera.