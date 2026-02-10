Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kimi Antonelli, incidente prima dei test in Bahrain: cosa è successo e come sta il pilota Mercedes

Contrattempo per il talento azzurro nei pressi della sua abitazioni alla vigilia del ritorno in pista con la monoposto di Formula 1: i dettagli
2 min

Alla vigilia dei test programmati in Bahrain, il pilota Mercedes Kimi Antonelli ha avuto un incidente stradale a San Marino nei pressi della sua abitazione. Sabato sera, lungo la superstrada in località Serravalle, il giovane pilota italiano ha urtato contro il guard rail, senza il coinvolgimento di altri veicoli, con una AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, una versione decisamente esclusiva prodotta in soli 200 esemplari. Kimi è rimasto illeso, anche se la vettura ha riportato dei danni, e sarà regolarmente in pista con la Mercedes nei test in Bahrain in vista del prossimo Mondiale di Formula 1.

La nota della Mercedes

A confermare l'incidente è stata la Mercedes stessa attraverso una nota ufficiale: “Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l'unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso”.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Motori

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS