Kimi Antonelli, incidente prima dei test in Bahrain: cosa è successo e come sta il pilota Mercedes

Alla vigilia dei test programmati in Bahrain, il pilota Mercedes Kimi Antonelli ha avuto un incidente stradale a San Marino nei pressi della sua abitazione. Sabato sera, lungo la superstrada in località Serravalle, il giovane pilota italiano ha urtato contro il guard rail, senza il coinvolgimento di altri veicoli, con una AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, una versione decisamente esclusiva prodotta in soli 200 esemplari. Kimi è rimasto illeso, anche se la vettura ha riportato dei danni, e sarà regolarmente in pista con la Mercedes nei test in Bahrain in vista del prossimo Mondiale di Formula 1.