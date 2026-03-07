Tuttosport.com
Ferrari, le posizioni in griglia nel primo Gp in Australia. Pole Russell e incidente Verstappen

Primo verdetto della stagione 2026: doppietta Mercedes nelle qualifiche, in seconda fila Leclerc, più dietro Hamilton
3 min

MELBOURNE (Australia) - George Russell su Mercedes in pole position nel Gran Premio d'Australia, primo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1. E' di 1'18"518 il tempo del pilota britannico, che precede di 0"293 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. In seconda fila c'è un sorprendente Isack Hadjar sulla Red Bull, terzo a 0"785, davanti a Charles Leclerc sulla Ferrari, quarto a 0"809. Terza fila tutta McLaren con Oscar Piastri (+0"862) davanti a Lando Norris (+0"957). Solamente settimo Lewis Hamilton con l'altra Rossa, con un ritardo di 0"960 da Russell.

La griglia in Australia

Completano la top ten le Racing Bulls di Liam Lawson (+1"476), Arvid Lindblad (+2"729) e la Audi di Gabriel Bortoleto.Eliminati in Q2 le due Haas di Oliver Bearman, 12°, ed Esteban Ocon, 13°, le due Alpine di Pierre Gasly, 14°, e Franco Colapinto, 16°, insieme a Nico Hulkenberg (Audi), 11°, e Alexander Albon (Williams). A muro in Q1 Max Verstappen (Red Bull), che va in testacoda in curva 1 finendo poi contro le barriere. Nessun tempo messo a segno dall'olandese e stesso destino per Lance Stroll (Aston Martin) e Carlos Sainz (Williams), rimasti ai box per problemi di affidabilità. All'esordio in F1 la Cadillac è 18esima con Sergio Perez e 19esima con Valtteri Bottas.

Le parole di Vasseur

"La qualifica è stata caotica e difficile. Abbiamo commesso qualche errore e il margine per arrivare al terzo posto c'era, ma Mercedes era su un altro pianeta e ha più velocità di punta sui rettilinei. Domani dovremo essere sul pezzo perché c'è grande incertezza, la partenza sarà una sfida perché la finestra è piuttosto ristretta". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Frederic Vasseur, team principal Ferrari, dopo le qualifiche del Gran Premio d'Australia, primo appuntamento del Mondiale di F1 2026. "Hamilton ha faticato a mettere in temperatura le gomme nell'out lap e molto era collegato alla gestione dell'energia nel primo settore", conclude Vasseur.

