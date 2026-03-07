TORINO - L’8 marzo si celebra all’Autodromo di Imola con WOW Women Motor, una giornata di riflessione sui temi della parità di genere in un evento di ampio respiro: studenti dalle scuole superiori all'università, aziende, professionisti di settori tradizionalmente frequentati dagli uomini, ma non solo, potranno partecipare ad attività sia in pista, sia in palestra. Il circuito imolese ospiterà le eccellenze della Motor Valley, con aziende del calibro di Lamborghini, Ducati e Ferrari, protagoniste di workshop dedicati, attività in pista, simulatori di guida e sicurezza stradale, e un convegno pomeridiano, fulcro della giornata, dedicato ai temi della parità di genere e delle professioni Stem. Cinque i panel previsti. Alle 15 “Le domande che contano: confronto tra aziende e studentesse Muner” con Cecilia Bavera, responsabile Direzione Emilia Est-Romagna di BPer, Elena Alberti, Managing director and Cfo di PenskeCars, Federica Minarini, programmatrice della produzione-BU Wire-Processing, Curti, Donatella Bandini, responsabile Sistemi Ambiente e Sicurezza gruppo Deco Industrie, e Barbara Ricci, Ceo Sportwide Group. Alle 15.45 “Empowerment in practice: esperienze dal percorso Muner”. Alle 16.10 “Dove nasce la performance: donne dietro l’eccellenza automotive italiana” con Alessandra Todeschini, manager Ferrari squadra corse GT, Matilde La Guardia, Development leader nell’ente di Sviluppo Prodotto in Pininfarina, Eugenia Capanna, fondatrice Motorsport Tecnichal School, e Letizia Bizzotto, Software engineering in Dallara. Alle 16.30 “Donne nell’impresa: numeri, trend e scenari futuri” con Patrizia Zini, responsabile comunicazione e Ufficio studi Camera di Commercio di Bologna, Claudia Strasserra, Chef reputation officer e Responsabile d’impatto Bureau Veritas, Linda Villano, presidente e Co-Founder Aida, e Valeria Gubellini, Group chief operating officer, Crif. Alle 16.50 “Coraggio su quattro ruote”: Patrizia Perosino e Veronica Verzotto raccontano la loro sfida personale e nel rally. Alle 17.05 “Oltre il limite: la sfida nel deserto”: Rachele Somaschini e Carolina Tedeschi raccontano la Dakar.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Motori