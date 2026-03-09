Ferrari promossa, non era scontato! Ma ecco chi è il vero genio della Rossa. Fia bocciata: pagelle F1

Il primo weekend di Formula 1 si conclude con la vittoria di George Russell a Melbourne . Il pilota della Mercedes si piazza davanti al compagno Kimi Antonelli . Seguono le due Ferrari , con Charles Leclerc che precede Lewis Hamilton accomodandosi sul gradino più basso del podio. Bene dunque il Cavallino Rampante che aveva mostrato segni incoraggiani già alla vigilia durante le Prove Libere e le Qualifiche.

Semaforo verde

Mercedes 9 Padrona dei gioco come nel 2014, non a caso l’anno della grande rivoluzione ibrida, con quei motori così complicati e innovativi che la Casa della Stella disegnò su sé stessa insieme alla Fia, sfruttando un enorme know-how tecnologico. 16 vittorie e 11 doppiette su 19 gare, l’inizio dell’era d’Argento targata Hamilton e interrotta un anno dal compagno di squadra Rosberg prima dell’avvento di Verstappen alla Red Bull. Come allora la differenza la fa il motore, ma più ancora

Toto Wolff (voto 10). È il manager austriaco il vero vincitore. Ha difeso dagli attacchi (giusti) di tutti la trovata che fa aumentare il rapporto di compressione (viene in mente il mitico spot della Fiat 500X con la pillolina blu che finisce nel serbatoio...) ed è pure riuscito a imporre una modifica della proceduta di partenza che frena il netto vantaggio Ferrari in que frangente. Dal danno alla beffa, per gli avversari. Un genio. Del male?

Ferrari 7.5 Non ha sbagliato macchina, non ha un motore decisamente inferiore. Non era scontato, tanto più dopo le ultime stagioni, con delusioni ed errori in sequenza. E dopo un 2025 frustrante, che ha fatto traballare la leadership di Vasseur e distrutto psicologicamente Hamilton (voto 8: ritrovato, al passo con Charles Leclerc; voto 7: grande battaglia con Russell nei primi giri, ma gestisce peggio le gomme del compagno). A livello meccanico la SF-26 pare essere l’auto nata meglio. E non è stata ancora utilizzata l’ala macarena. Basta una gara per chiudere la bocca a chi rimpiangeva il mancato ingaggio di Newey (vedi al semaforo rosso...). E se il vero genio fosse Loic Serra? Voto 9 al direttore tecnico francese: poche parole, tante idee e fatti.

Verstappen 7.5 Dice che si sente vuoto e che passerà più tempo al volante di altre categorie (gare virtuali e reali endurance, forse non solo la 24 Ore del Nürbürgring a metà maggio) perché non si diverte a guidare queste monoposto «innaturali», dove bisogna alzare il piede per andare forte, ma intanto appena si spengono i semafori si trasforma in racer puro, il pilota che (ipse dixit) porterebbe al limite anche un carrello della spesa. Da 20° a 6°. Infatti i tifosi lo eleggono pilota del giorno.

Lindblad 8 Che avesse le idee chiare e autostima a palla s’era capito nel 2020, quando tredicenne avvicinò Lando Norris e gli disse: «Fra cinque anni correremo insieme». Video virale in queste ore. Nel weekend da rookie in Racing Bulls (ultimo lasciato di Helmut Marko ai bibitari) ha surcalassato il compagno Lawson (beh, ci vuole poco direte), conquistato un ottimo 8° posto e mostrato un dna da cattivo. Chiedete a Russell e aVerstappen dopo i messaggi da bullo mandati davanti ai box. «Questo cog... mi ha fatto un brake-test in pit-lane» s’è subito lamentato SuperMax.