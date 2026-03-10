«Non siamo così lontani, possiamo prenderli». La Ferrari spinge sul pedale dell’ottimismo il giorno dopo la sconfitta meno pesante del previsto di Melbourne . E se Fred Vasseur quantifica il gap dalla Mercedes in mezzo secondo al giro, a Maranello hanno già anche le idee chiare su dove e come recuperarlo. E potrebbero contare su un doppio aiuto esterno, non solo lo sviluppo fatto in casa . Lì c’è già una carta pronta all’uso, che deve essere solo affinata. L a cosiddetta ala posteriore Macarena , ovvero l’apertura a 270° (ruota) della parte mobile che garantirebbe tra i 7 e i 14 km in più in rettilineo senza scaricare la batteria. Anzi, permettendo di ricaricarla senza sprecare troppo gas. Ma ci sono altri due fattori a favore della Ferrari. Intanto il livello crescente di protesta contro le nuove regole (e il potere Mercedes, vedi a fianco la rivolta dei team clienti) può spingere la Fia a modifiche repentine, ben prima dell’introduzione (1° giugno) del nuovo sistema di rilevazione a caldo del rapporto di compressione. Un freno al super-motore delle Frecce d’Argento.

Fattore guerra e la FIA confida della Cina

Il secondo fattore è la guerra che sta bruciando il Medio Oriente e che (l’annuncio è atteso a ore) porterà alla cancellazione dei GP di aprile in Bahrain (12) e Arabia Saudita (19), senza che vengano recuperati. Per la Mercedes ci sarebbero due gare in meno per aprire in classifica un gap difficilmente recuperabile. La Ferrari punta a un “bottino pieno”, sfruttare entrambe le carte a disposizione. Anche perché finora è stata sconfitta politicamente da Toto Wolff sia sul rapporto di compressione sia sulle modifiche imposte al sistema di partenza che mitigano l’evidente vantaggio delle Rosse, visto al via di Melbourne. Il tema è ridurre il “correre contro natura” denunciato dai piloti (rallentando per dover caricare le batterie) e il fatto che le macchine si “piantino” all’improvviso per il turbo-lag, il ritardo nella risposta del motore endotermico che non è più eliminato dalla componente ibrida. La Fia sta cercando di far passare la bufera, confidando che la Cina (pista dove il piede si tiene meno sull’acceleratore) nasconda un po’ i problemi di queste nuove monoposto, ma dopo Shanghai ha già previsto un meeting con le squadre per fare il punto e magari correre ai ripari con correttivi tecnici. Sfruttando anche il vuoto lasciato da Bahrain e Arabia per dare a tutti il tempo di adeguarsi.«La nostra intenzione è di riesaminare la situazione della gestione dell’energia dopo la gara in Cina. Abbiamo alcuni assi nella manica su questo tema, che non volevamo introdurre prima della prima gara come reazione impulsiva, e che valuteremo con le squadre dopo Shanghai» ha spiegato Nikolas Tombazis, l’ex aerodinamico dell’epopea d’oro Ferrari ora a capo del dipartimento tecnico della Fia per la F1.

Cosa potrebbe succedere

La prima opzione è quella di ridurre la potenza del motore elettrico in modo da aumentare il recupero dell’energia per la batteria a gas spalancato (viene chiamato super-clipping, passerebbe da 250 a 350 kW). Si ridurrebbero i “lift and coast” (alzare il piede in rettilineo) e si avrebbe più energia fino alla staccata. E il grande vantaggio di potenza “termica” delle Mercedes verrebbe mitigato. La seconda opzione è ridurre la potenza elettrica che può essere utilizzata (oggi 350 kW) in modo che i piloti possano spingere di più e avere il “boost” (l’energia extra per difendersi dai sorpassi o tentarli) per più tempo. L’ultima soluzione prevede un aumento della potenza del motore a combustione. Cosa certamente non gradita alla Mercedes e per tutto molto costosa. E che richiederebbe più tempo.