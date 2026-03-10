ADR e-move al fianco della Acea Run Rome The Marathon 2026

Easy Parking, attraverso ADR e-move, sostiene la 31ª edizione della Acea Run Rome The Marathon 2026, una manifestazione che promuove i valori dello sport e della solidarietà grazie al Charity Program a favore delle Organizzazioni No Profit. Un impegno che riflette la volontà di essere presenti sul territorio e di contribuire a iniziative in grado di generare valore sociale e supporto concreto alla comunità. Easy Parking è il brand commerciale di ADR Mobility, società del gruppo ADR che si occupa dello sviluppo e della gestione dei servizi di mobilità negli aeroporti Leonardo da Vinci di Fiumicino e Giovan Battista Pastine di Ciampino. Dal più conveniente Lunga Sosta ai più esclusivi Executive, passando per i confortevoli multipiano fronte Terminal (i preferiti da chi viaggia per lavoro), con 19 differenti parcheggi e aree di sosta, per un totale di oltre 9.000 posti auto, Easy Parking è il più grande sistema di parcheggi in Europa gestito centralmente, in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di viaggiatore in partenza dagli aeroporti romani.

L'offerta elettrica di Easy Parking

Ogni anno quasi 6 milioni di passeggeri scelgono Easy Parking, che vanta anche un'ampia offerta dedicata alle auto elettriche. In linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo e gli obiettivi di riduzione del carico di emissioni collegate all’accessibilità aeroportuale, nel 2023 Easy Parking ha inaugurato ADR e-move, il primo e più grande parcheggio in Italia riservato esclusivamente ai veicoli elettrici e ibridi plug-in. Situato al primo piano del parcheggio multipiano Terminal B, ADR e-move dispone di 148 stalli e altrettante colonnine da 22Kw, in grado di ricaricare un’auto elettrica in 4-5 ore e un' ibrida in 2 ore, tempistiche allineate alle abitudini di sosta dei clienti dei parcheggi multipiano. Il parcheggio è dotato di ingressi e uscite dedicati e permette al cliente di parcheggiare la propria auto ed effettuare una ricarica elettrica completa, oltre a offrire la possibilità di associare il pagamento al pedaggio del parcheggio tramite il ticket di ingresso, di prenotare online o tramite l’App easy Parking scaricabile dagli store e già presente sulla principale piattaforma di e-roaming mondiale HUBJECT.

La più grande flotta green del Centro-Sud

In questo contesto, ADR Mobility, di cui Easy Parking è parte, conferma il suo ruolo centrale nello sviluppo e nella gestione dei servizi di mobilità negli aeroporti romani e si posiziona come attore chiave nel mercato della e-mobility, operando sia come Charging Point Operator che come Mobile Service Provider, ampliando l'offerta di parcheggi per veicoli elettrici. Tra le iniziative green lanciate nel corso del 2024 rientra anche l'introduzione, all'aeroporto di Roma Fiumicino, di un servizio navetta gratuito per il trasporto passeggeri operato interamente da bus elettrici da 12 metri, mezzi che ne fanno la più grande flotta green del Centro Sud Italia di questa classe di bus. Gli ebus vengono caricati tramite 6 infrastrutture di ricarica in corrente continua con potenza di 240 kW ciascuna.

Contenuto sponsorizzato.