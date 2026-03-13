Russell, pole nella Sprint in Cina. Norris beffa le Ferrari: le posizioni di Leclerc e Hamilton

SHANGHAI (Cina) - Prima qualifiche Sprint della stagione in scena a Shanghai con Mercedes ancora padrona della scena. George Russell firma la pole position seguito da Kimi Antonelli con Lando Norris 3° a beffare un ottimo Hamilton. Tutti i top entrano nella SQ3 con Gasly e Bearman unici "intrusi", Russell subito detta il ritmo con 1:31.520 rifilando 3 decimi al giovane azzurro e 6 ad Hamilton 3° mentre Leclerc pasticcia nel suo giro prendendosi 1.2".

Nel secondo tentativo non riesce Antonelli ad impensierire il compagno di squadra mentre le McLaren rovinano il pomeriggio alle Ferrari: Norris beffa Hamilton per il 3° posto e Piastri si mette 5° davati a Leclerc. Delusione Red Bull con Max Verstappen solo 8°