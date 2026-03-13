Russell, pole nella Sprint in Cina. Norris beffa le Ferrari: le posizioni di Leclerc e Hamilton

SHANGHAI (Cina) - Prima qualifiche Sprint della stagione in scena a Shanghai con Mercedes ancora padrona della scena. George Russell firma la pole position seguito da Kimi Antonelli con Lando Norris 3° a beffare un ottimo Hamilton. Tutti i top entrano nella SQ3 con Gasly e Bearman unici "intrusi", Russell subito detta il ritmo con 1:31.520 rifilando 3 decimi al giovane azzurro e 6 ad Hamilton 3° mentre Leclerc pasticcia nel suo giro prendendosi 1.2".
Nel secondo tentativo non riesce Antonelli ad impensierire il compagno di squadra mentre le McLaren rovinano il pomeriggio alle Ferrari: Norris beffa Hamilton per il 3° posto e Piastri si mette 5° davati a Leclerc. Delusione Red Bull con Max Verstappen solo 8°
Qualifiche Sprint, la Top 10
1) G.Russell (Mercedes)
2) A.Antonelli (Mercedes)
3) L.Norris (McLaren)
4) L.Hamilton (Ferrari)
5) O.Piastri (McLaren)
6) C.Leclerc (Ferrai)
7) P.Gasly (Alpine)
8) M.Verstappen (Red Bull)
9) O.Bearman (Haas)
10) I.Hadjar (Red Bull)