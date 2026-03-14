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La Ferrari è viva! Leclerc e Hamilton alle spalle di Russell nella Sprint F1 in Cina

Chiude con il quinto posto Antonelli, frenato da una penalità di 10'' per un contatto con la Red Bull di Hadjar
3 min

George Russell vince la prima sprint race della stagione 2026 di F1. Nei 19 giri sul circuito di Shanghai, in Cina, il britannico della Mercedes si difende con esperienza dagli attacchi delle Ferrari, al traguardo in seconda e in terza piazza con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, risaliti alla grande dopo il sesto e il quarto posto in qualifica. Gara controllata da Russell, bravo nella ripartenza dopo la safety car causata a cinque giri dalla fine dal ritiro di Nico Hulkenberg (Audi). Ai piedi del podio c'è la McLaren di Lando Norris, davanti ad Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) scattato, come a Melbourne, a vuoto in partenza e costretto alla rimonta nei primi giri. Il 18enne bolognese viene anche penalizzato (10 secondi) per un contatto con la Red Bull di Isack Hadjar in curva 4. Sesto Oscar Piastri (McLaren) e punti pesanti per Liam Lawson (Racing Bulls), settimo, e Oliver Bearman (Haas), ottavo. Problemi in partenza per Max Verstappen (Red Bull), che non va oltre la nona posizione. Con questo risultato Russell allunga in classifica generale, a 33 punti, seguito da Antonelli e Leclerc a 22.

Russell: "Ferrari al nostro livello in gara"

"Ho avuto tutto sotto controllo, poi c'è stata la safety car ma siamo riusciti a gestirla. In prima curva c'è tanto vento e non è stato facile gestire le gomme, soprattutto nella lotta con Hamilton. In qualifica la Ferrari sembra leggermente indietro, ma in gara è al nostro livello". Queste le parole di George Russell (Mercedes) dopo la vittoria nella sprint race del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026.

Le parole di Leclerc e Hamilton

Regna l'ottimismo in casa Ferrari: "Ho gestito molto all'inizio, ma sono contento della gara. Il passo era molto buono e siamo più vicini che in qualifica. Ho avuto qualche slittamento prima della ripartenza della safety car, ma era un problema di temperatura delle gomme", commenta Leclerc. Sulla stessa lunghezza d'onda Lewis Hamilton: "Devo ringraziare il team per averci messo nella posizione di lottare con Mercedes, ma per ora hanno pià velocità di punta. Ho consumato le gomme nei sorpassi con Russell, ma sono contento della macchina".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Motori

Antonelli: "Contatto con Hadjar colpa mia"

"Il turbo non era pronto in partenza e ho rischiato di andare in stallo. Dovrò rivedere la procedura, dove qualcosa è andato storto e ha condizionato tutta la gara. Con Hadjar era colpa mia, ma il passo gara era buono". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) dopo il quinto posto nella sprint race del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026.

La delusione di Verstappen

Molto deluso Max Verstappen che commenta: "Non ho tante parole al momento. Tutto quello che poteva andare storto è andato storto, sicuramente dobbiamo sistemare la partenza, ma al momento penso che abbiamo il degrado gomme più alto della griglia. Credo che non siamo preparati, abbiamo più problemi di quanto ci aspettassimo".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Motori

George Russell vince la prima sprint race della stagione 2026 di F1. Nei 19 giri sul circuito di Shanghai, in Cina, il britannico della Mercedes si difende con esperienza dagli attacchi delle Ferrari, al traguardo in seconda e in terza piazza con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, risaliti alla grande dopo il sesto e il quarto posto in qualifica. Gara controllata da Russell, bravo nella ripartenza dopo la safety car causata a cinque giri dalla fine dal ritiro di Nico Hulkenberg (Audi). Ai piedi del podio c'è la McLaren di Lando Norris, davanti ad Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) scattato, come a Melbourne, a vuoto in partenza e costretto alla rimonta nei primi giri. Il 18enne bolognese viene anche penalizzato (10 secondi) per un contatto con la Red Bull di Isack Hadjar in curva 4. Sesto Oscar Piastri (McLaren) e punti pesanti per Liam Lawson (Racing Bulls), settimo, e Oliver Bearman (Haas), ottavo. Problemi in partenza per Max Verstappen (Red Bull), che non va oltre la nona posizione. Con questo risultato Russell allunga in classifica generale, a 33 punti, seguito da Antonelli e Leclerc a 22.

Russell: "Ferrari al nostro livello in gara"

"Ho avuto tutto sotto controllo, poi c'è stata la safety car ma siamo riusciti a gestirla. In prima curva c'è tanto vento e non è stato facile gestire le gomme, soprattutto nella lotta con Hamilton. In qualifica la Ferrari sembra leggermente indietro, ma in gara è al nostro livello". Queste le parole di George Russell (Mercedes) dopo la vittoria nella sprint race del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026.

Le parole di Leclerc e Hamilton

Regna l'ottimismo in casa Ferrari: "Ho gestito molto all'inizio, ma sono contento della gara. Il passo era molto buono e siamo più vicini che in qualifica. Ho avuto qualche slittamento prima della ripartenza della safety car, ma era un problema di temperatura delle gomme", commenta Leclerc. Sulla stessa lunghezza d'onda Lewis Hamilton: "Devo ringraziare il team per averci messo nella posizione di lottare con Mercedes, ma per ora hanno pià velocità di punta. Ho consumato le gomme nei sorpassi con Russell, ma sono contento della macchina".

 

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