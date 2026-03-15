Gp Cina, Antonelli da impazzire! un italiano torna a vincere in Formula 1, una Ferrari sul podio

SHANGHAI (Cina) - Tutto vero, Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio della Cina riportando il tricolore sul gradino più alto del podio in F1 20 anni dopo Giancarlo Fisichella! Alle spalle del bolognese ovviamente il compagno di squadra George Russell (che ha vissuto una gara complessa) e poi ecco il primo podio con la Ferrari di un gran Lewis Hamilton che ha lungamente battagliato con il compagno Charles Leclerc (4°). Gara condizionata da tanti ritiri compresi Piastri, Norris e anche Verstappen.
Shanghai, la gara
Pronti via e le due McLaren, Alex Albon e Gabriel Bortoleto non prendono parte alla gara. Si spengono i semafori ed Hamilton si prende subito il comando della gara davanti ad Antonelli con Leclerc 3°. La gioia di Sir.Lewis dura un giro e mezzo perché Antonelli si riprende il comando seguito dal compagno di squadra Russell.
Al 10° giro Stroll si ferma e costringe la Safety Car ad uscire con tutti i primi 4 che entrano ad effettuare la sosta. Si riparte con le rosse scatenate: Hamilton e Leclerc salgono in seconda e terza posizione con Russell in difficoltà ed Antonelli che non scappa.
Si entra in gestione gomme con Kimi che - a metà gara - scappa via grazie soprattutto alla dura battaglia tra Leclerc ed Hamilton. Russell ne approfitta e passa entrambe le rosse a 26 giri dalla fine...ma il compagno di squadra allunga a 7" il vantaggio. Prime due posizioni congelate e quindi focus di nuovo in casa Ferrari con una nuova battaglia interna. Lewis ha la meglio e scava il solco a 13 giri dalla fine. Come ciliegina sulla torta Antonelli firma pure il giro veloce.
Shanghai, la top 10 della gara
1) A.Antonelli (Mercedes)
2) G.Russell (Mercedes)
3) L.Hamilton (Ferrari)
4) C.Leclerc (Ferrari)
5) O.Bearman (Haas)
6) P.Gasly (Alpine)
7) L.Lawson (VCARB)
8) I.Hadjar (Red Bull)
9) C.Sainz (Williams)
10) F.Colapinto (Alpine)
L'emozione di Kimi
Un emozionato e commosso Kimi Antonelli nel parco chiuso: "Non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ieri avevo detto che volevo riportare l'Italia in vetta e ci sono riuscito. All'inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l'infarto".
A Sky Sport: "Sono riuscito a raggiungere uno dei miei grandi obiettivi, e questo dà più confidenza. Avrò un approccio leggermente diverso, rilassato e consapevole del mio potenziale.Titolo? Battere George (Russell, ndr) e gli altri non sarà facile, bisognerà continuare a martellare, perché siamo solo all'inizio. Sono al settimo cielo - ha detto -. Questa vittoria dà gusto, sono davvero felice. Mi sono piaciuto nella partenza, perché le altre che avevo fatto erano terribili. Alla fine mi sono rilassato troppo e ho fatto un errore: non dovrò più farlo. Sono riuscito a restare calmo in ogni occasione. È stata una gara davvero bella, è una vittoria che devo dedicare alla mia famiglia e al mio team"
Hamilton: "Abbiamo la base per crescere
Il 7 volte campione del mondo conquista il suo primo podio in rosso: "Siamo partiti benissimo, ho provato a tenere la Mercedes dietro ma è stata comunque una delle gare più piacevoli per me. Anche con Charles c'é stata una lotta molto divertente e corretta, una battaglia fantastica. Ci siamo toccati ma in maniera leggera, ma questa è la natura delle corse, bisogna lottare. Devo dire un grazie enorme alla Ferrari per averci riportati qui. Non è esattamente la posizione che vorremmo, ma abbiamo una grande base sul quale costruire, dobbiamo spingere. È un onore poter condividere questo momento con Kimi, che si è preso il mio sedile. Complimenti anche a Mercedes"
Leclerc omaggia Hamilton
Quarto posto per il monegasco: "Lewis è stato più bravo, andava più forte di me dalle FP1. Sono contento per il suo podio, ma deluso perché io sono rimasto fuori. Abbiamo dato tutto, mi sono davvero divertito nella gara. Mercedes? Abbiamo visto quello che ci aspettavamo dall'Australia, ma che non avevamo ancora visto - ha aggiunto -. Hanno avuto un passo impressionante.Se riusciamo a stare con loro 60 giri ad attaccare a ogni curva, forse possiamo vincere"
Vasseur: "Giusto far lottare i piloti"
La Ferrari si conferma seconda forza del campionato, le parole del team principal Fred Vasseur: "Credo che la lotta tra Hamilton e Leclerc sia stata sotto controllo. Si è sempre un po' spaventati perché può succedere qualcosa. Ma èdifficile congelare le posizioni. Credo che sia stata la decisione giusta, è stata una battaglia per il team e per la F1. Mercedes? Hanno un vantaggio chiaro sul rettilineo, dobbiamo lavorare su questo - ha aggiunto -. Dobbiamo migliorare in tanti dettagli: gomme, aerodinamica, telaio, sospensioni. Per ora siamo davanti a McLaren e Red Bull, ma anche loro spingeranno. Cosa è cambiato con Hamilton? È stato parte del progetto fin dal primo giorno. La situazione è diversa rispetto a 12 mesi fa, ma non voglio dire che la macchina sia di Lewis o Charles, è la macchina della Ferrari. Hamilton ha partecipato dallo sviluppo dal primo giorno e ha migliorato il suo rapporto con ogni membro del team"
SHANGHAI (Cina) - Tutto vero, Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio della Cina riportando il tricolore sul gradino più alto del podio in F1 20 anni dopo Giancarlo Fisichella! Alle spalle del bolognese ovviamente il compagno di squadra George Russell (che ha vissuto una gara complessa) e poi ecco il primo podio con la Ferrari di un gran Lewis Hamilton che ha lungamente battagliato con il compagno Charles Leclerc (4°). Gara condizionata da tanti ritiri compresi Piastri, Norris e anche Verstappen.
Shanghai, la gara
Pronti via e le due McLaren, Alex Albon e Gabriel Bortoleto non prendono parte alla gara. Si spengono i semafori ed Hamilton si prende subito il comando della gara davanti ad Antonelli con Leclerc 3°. La gioia di Sir.Lewis dura un giro e mezzo perché Antonelli si riprende il comando seguito dal compagno di squadra Russell.
Al 10° giro Stroll si ferma e costringe la Safety Car ad uscire con tutti i primi 4 che entrano ad effettuare la sosta. Si riparte con le rosse scatenate: Hamilton e Leclerc salgono in seconda e terza posizione con Russell in difficoltà ed Antonelli che non scappa.
Si entra in gestione gomme con Kimi che - a metà gara - scappa via grazie soprattutto alla dura battaglia tra Leclerc ed Hamilton. Russell ne approfitta e passa entrambe le rosse a 26 giri dalla fine...ma il compagno di squadra allunga a 7" il vantaggio. Prime due posizioni congelate e quindi focus di nuovo in casa Ferrari con una nuova battaglia interna. Lewis ha la meglio e scava il solco a 13 giri dalla fine. Come ciliegina sulla torta Antonelli firma pure il giro veloce.
Shanghai, la top 10 della gara
1) A.Antonelli (Mercedes)
2) G.Russell (Mercedes)
3) L.Hamilton (Ferrari)
4) C.Leclerc (Ferrari)
5) O.Bearman (Haas)
6) P.Gasly (Alpine)
7) L.Lawson (VCARB)
8) I.Hadjar (Red Bull)
9) C.Sainz (Williams)
10) F.Colapinto (Alpine)