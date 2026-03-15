Gp Cina, Antonelli da impazzire! un italiano torna a vincere in Formula 1, una Ferrari sul podio

Un emozionato e commosso Kimi Antonelli nel parco chiuso: "Non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ieri avevo detto che volevo riportare l'Italia in vetta e ci sono riuscito. All'inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l'infarto". A Sky Sport: "Sono riuscito a raggiungere uno dei miei grandi obiettivi, e questo dà più confidenza. Avrò un approccio leggermente diverso, rilassato e consapevole del mio potenziale.Titolo? Battere George (Russell, ndr) e gli altri non sarà facile, bisognerà continuare a martellare, perché siamo solo all'inizio. Sono al settimo cielo - ha detto -. Questa vittoria dà gusto, sono davvero felice. Mi sono piaciuto nella partenza, perché le altre che avevo fatto erano terribili. Alla fine mi sono rilassato troppo e ho fatto un errore: non dovrò più farlo. Sono riuscito a restare calmo in ogni occasione. È stata una gara davvero bella, è una vittoria che devo dedicare alla mia famiglia e al mio team"

Hamilton: "Abbiamo la base per crescere

Il 7 volte campione del mondo conquista il suo primo podio in rosso: "Siamo partiti benissimo, ho provato a tenere la Mercedes dietro ma è stata comunque una delle gare più piacevoli per me. Anche con Charles c'é stata una lotta molto divertente e corretta, una battaglia fantastica. Ci siamo toccati ma in maniera leggera, ma questa è la natura delle corse, bisogna lottare. Devo dire un grazie enorme alla Ferrari per averci riportati qui. Non è esattamente la posizione che vorremmo, ma abbiamo una grande base sul quale costruire, dobbiamo spingere. È un onore poter condividere questo momento con Kimi, che si è preso il mio sedile. Complimenti anche a Mercedes"

Leclerc omaggia Hamilton

Quarto posto per il monegasco: "Lewis è stato più bravo, andava più forte di me dalle FP1. Sono contento per il suo podio, ma deluso perché io sono rimasto fuori. Abbiamo dato tutto, mi sono davvero divertito nella gara. Mercedes? Abbiamo visto quello che ci aspettavamo dall'Australia, ma che non avevamo ancora visto - ha aggiunto -. Hanno avuto un passo impressionante.Se riusciamo a stare con loro 60 giri ad attaccare a ogni curva, forse possiamo vincere"

Vasseur: "Giusto far lottare i piloti"

La Ferrari si conferma seconda forza del campionato, le parole del team principal Fred Vasseur: "Credo che la lotta tra Hamilton e Leclerc sia stata sotto controllo. Si è sempre un po' spaventati perché può succedere qualcosa. Ma èdifficile congelare le posizioni. Credo che sia stata la decisione giusta, è stata una battaglia per il team e per la F1. Mercedes? Hanno un vantaggio chiaro sul rettilineo, dobbiamo lavorare su questo - ha aggiunto -. Dobbiamo migliorare in tanti dettagli: gomme, aerodinamica, telaio, sospensioni. Per ora siamo davanti a McLaren e Red Bull, ma anche loro spingeranno. Cosa è cambiato con Hamilton? È stato parte del progetto fin dal primo giorno. La situazione è diversa rispetto a 12 mesi fa, ma non voglio dire che la macchina sia di Lewis o Charles, è la macchina della Ferrari. Hamilton ha partecipato dallo sviluppo dal primo giorno e ha migliorato il suo rapporto con ogni membro del team"