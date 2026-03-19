Il Motomondiale torna in Brasile dopo 22 anni sulla pista dedicata a Senna

GOIANIA (Brasile) - Dopo ventidue anni di attesa, il Brasile torna ad abbracciare con passione il Motomondiale , nonostante l'allerta meteo dei giorni precedenti e le conseguenti problematiche. Sarà , dunque, l'Autodromo Internazionale di Goiania, dedicato alla memoria di Ayrton Senna, a fare da palcoscenico al secondo round stagionale. Alla vigilia del weekend, i riflettori sono puntati su Pedro Acosta e Marco Bezzecchi : il primo si presenta da leader del mondiale (sette punti di margine proprio sull'italiano), il secondo, invece, forte del successo nella gara "lunga" in Thailandia. Tanta attesa anche per il pilota di casa, Diogo Moreira, che correrà con un casco speciale nel ricordo di Ayrton Senna. Nel box Ducati, invece, è lecito aspettarsi una reazione dopo un debutto sicuramente sottotono, quanto sfortunato, visto il ritiro di Marc Marquez a seguito della foratura della gomma posteriore. A caccia, invece, del miglior feeling Pecco Bagnaia , anche se il tracciato brasiliano non sembra essere il più indicato per inseguire questo scopo. Essendo un tracciato, di fatto, inedito (qui la MotoGP ha corso solo dal 1987 al 1989), il weekend si prefigura come estremamente impegnativo sia per i team, che non hanno alcun dato su cui basarsi, sia per i piloti che, tranne Moreira, qui non hanno mai girato.

Le parole dei protagonisti

Una pista tutta da scoprire e una nuova sfida che affascina, in primis, Marco Bezzecchi che ha parlato nel corso della consueta conferenza stampa di vigilia. "Sono felice di essere qui, l'atmosfera è fantastica e il circuito sembra molto bello. Ho zero aspettative per questa gara e mi è difficile fare previsioni, visto che non conosco il tracciato", ha raccontato il pilota romagnolo. Hanno fatto seguito poi le parole di Pedro Acosta che ha parlato del proprio inizio di campionato: "La leadership del mondiale, ora come ora, non è il posto che mi spetta, anche se è bello vedere il mio nome al primo posto. Non mi pongo obiettivi, perchè la priorità è non ripetere gli errori dello scorso anno".Per quanto riguarda, invece, il fattore climatico, nella giornata odierna il sole ha concesso finalmente una tregua a Goiania, dopo le piogge torrenziali di inizio settimana. Il circuito è ancora in fase di pulizia, ma le sue condizioni non sono drammatiche così come mostrato da alcune immagini e video fake circolate per il web e sui social alla vigilia. Il meteo rimane comunque una variabile da considerare per tutto il fine settimana. La Sprint e la gara domenicale di MotoGP sono entrambe in programma alle ore 19.