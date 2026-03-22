Marquez mago delle novità  

In Brasile è tornato il Sole, sia sulla pista che in casa Ducati. Dopo le difficoltà emerse nel weekend in Thailandia, la Casa di Borgo Panigale sulla nuova pista di Goiânia ha brillato grazie a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Lo spagnolo dopo aver dovuto cedere la medaglia d’oro a Pedro Acosta nella Sprint di Buriram è tornato al successo in una Sprint che gli mancava dal 6 settembre 2025 quando centrò la vittoria nel sabato del