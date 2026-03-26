"Non parlo finché...", Verstappen non dimentica e caccia un giornalista: cosa è successo

SUZUKA (Giappone) - Max Verstappen non dimentica. Il pilota Red Bull ha cominciato il week end a Suzuka prendendosela con un giornalista inglese e, frustrato per i risultati che non arrivano alla luce del nuovo regolamento, non si è mostrato ottimista per la prova in Giappone. Sul momento della vettura: "Al momento siamo ben lontani da livello degli anni passati, quindi penso solo a questo fine settimana e a dove saremo" le parole dell'olandese che spera "si possa cambiare questo sistema il prima possibile". Quanto alla sosta ad aprile Verstappen ha detto che "può aiutarci. Spero potremo sfruttarla per capire meglio la nostra macchina. Imparare dalle gare precedenti e cercare di essere più vicini alla testa della corsa. Credo che questo sia il nostro obiettivo. Il weekend in Cina non è stato dei migliori per noi, quindi spero che per un po' rimanga il nostro peggiore. In questo senso, la pausa sarà positiva".