Antonelli back to back, è pole anche in Giappone! Leclerc e Hamilton, le posizioni della Ferrari

SUZUKA (Giappone) - Dopo il dominio a Shanghai , Kimi Antonelli non si ferma e conquista la seconda pole consecutiva a Suzuka , prendendosi il primo posto della griglia nel GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Una prima fila tutta Mercedes con il giovane pilota italiano che si piazza davanti al compagno di squadra Russell che precede la McLaren di Piastri . Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc che all'ultimo tentativo del Q3 è riuscito a soffiare la posizione al campione del mondo Lando Norris . Sesta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton .

Clamoroso Verstappen, ecco la griglia

Clamorosa l'uscita di scena anticipata di Max Verstappen che si ferma nel Q2 e partirà undicesimo. Il poleman delle ultime quattro edizioni in Giappone che in RedBull si era sempre piazzato tra i primi 5 dal 2018 in poi. Per l'olandese è la sua seconda peggior prestazione a Suzuka dopo il 17° posto con la Toro Rosso 11 anni fa. Questa la griglia completa:

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Isack Hadjar (Red Bull)

9. Gabriel Bortoleto (Audi)

10. Arvid Lindbland (Racing Bulls)

11. Max Verstappen (Red Bull)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Nico Hulkenberg (Audi)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Franco Colapinto (Alpine)

16. Carlos Sainz (Williams)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Oliver Bearman (Haas)

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Fernando Alonso (Aston Martin)

22. Lance Stroll (Aston Martin)