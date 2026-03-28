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MotoGP, qualifiche Austin: Di Giannantonio ancora in pole, Bezzecchi al suo fianco

Il pilota della VR46 partirà di nuovo davanti a tutti dopo il Brasile precedendo il connazionale dell'Aprilia. Delude Marc Marquez
1 min
Austin
MotoGP, qualifiche Austin: Di Giannantonio ancora in pole, Bezzecchi al suo fianco © EPA

AUSTIN (Stati Uniti) - Ancora un pazzesco Fabio Di Giannantonio firma la pole position (terza in carriera, seconda consecutiva) e questa volta lo fa ad Austin! Marco Bezzecchi risponde presente mentre deludono le Ducati ufficiali entrambe in seconda fila.
Al primo giro lanciato con Bagnaia davanti a tutti con 2:00.815 ma gli replica subito un pazzesco Mir con 2:00.591. Male Marc Marquez solo 10° ma con un solo giro lanciato causa traffico. Si torna in pista per gli ultimi colpi con il traffico vera incognita e alla fine ad avere la meglio è stato il romano del team VR46 in 2:00.136 beffando il connazionale Bezzecchi con Pedro Acosta che chiude la prima fila. Delusione per il gran favorito Marc Marquez solo 6° con Bagnaia che all'ultimo giro riesce a mettersi 4°. Una qualifica caotica con diversi piloti finiti sotto indagine per rallentamenti (impeding), tra questi anche Bezzecchi e Marquez.

Qualifiche Austin, la Top 10

1) F. Di Giannantonio (Ducati VR46)
2) M.Bezzecchi (Aprilia)
3) P.Acosta (KTM)
4) F.Bagnaia (Ducati Lenovo)
5) J.Mir (Honda HRC)
6) M.Marquez (Ducati Lenovo)
7) J.Martin (Aprilia)
8) A.Marquez (Ducati Gresini)
9) L.Marini (Honda HRC)
10)​ F.Aldeguer (Ducati Gresini)

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