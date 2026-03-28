MotoGP, qualifiche Austin: Di Giannantonio ancora in pole, Bezzecchi al suo fianco

AUSTIN (Stati Uniti) - Ancora un pazzesco Fabio Di Giannantonio firma la pole position (terza in carriera, seconda consecutiva) e questa volta lo fa ad Austin! Marco Bezzecchi risponde presente mentre deludono le Ducati ufficiali entrambe in seconda fila.

Al primo giro lanciato con Bagnaia davanti a tutti con 2:00.815 ma gli replica subito un pazzesco Mir con 2:00.591. Male Marc Marquez solo 10° ma con un solo giro lanciato causa traffico. Si torna in pista per gli ultimi colpi con il traffico vera incognita e alla fine ad avere la meglio è stato il romano del team VR46 in 2:00.136 beffando il connazionale Bezzecchi con Pedro Acosta che chiude la prima fila. Delusione per il gran favorito Marc Marquez solo 6° con Bagnaia che all'ultimo giro riesce a mettersi 4°. Una qualifica caotica con diversi piloti finiti sotto indagine per rallentamenti (impeding), tra questi anche Bezzecchi e Marquez.