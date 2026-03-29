Antonelli trionfa anche nel Gp del Giappone e vola in testa al Mondiale! Ferrari di Leclerc sul podio

SUZUKA (Giappone) - Ancora Andrea Kimi Antonelli! Il pilota italiano della Mercedes conquista il secondo successo consecutivo prendendosi anche la vetta del Mondiale (21 anni dopo Fisichella). Il bolognese rimedia ad una brutta partenza e, con un pizzico di fortuna (safety car), si prende poi di forza una bella vittoria dominando gli avversari. Alle sue spalle il redivivo (alla prima gara disputata) Oscar Piastri con la McLaren, chiude il podio uno grande Charles Leclerc che resiste gli ultimi 5 giri ad un nervoso George Russell.
Suzuka, la gara
Brutta partenza di Antonelli superato alla prima curva da Piastri, Leclerc, Norris, Russell ed Hamilton! Dopo una partenza deficitaria i due Mercedes iniziano la loro rimonta ma non senza sudare: Piastri vende cara la pelle contro Russell prima di cedere il 1° posto per sosta ai box al 18° giro seguito dal compagno di squadra a 2.5" dopo una bella battaglia con Leclerc (entrato a box).
Al 21° giro dentro Russell per la sua sosta rientrando dietro a Piastri (5°) con Antonelli ed Hamilton che, all'inizio del 22° giro, beneficiano della safety car causata dall'incidente di Bearman per un pit stop gratis: il bolognese si prende la testa della classifica davanti a Piastri, Russell (furioso), Hamilton e Leclerc!
Si riparte dopo 6 giri con Hamilton che beffa Russell salendo al 3° posto mentre Kimi scava il solco con gli inseguitori (10"). Crisi totale per Russell che al 37° giro perde la posizione (causa ricarica batteria) pure su Leclerc che, come in Cina, inizia una nuova battaglia con Hamilton con un pazzesco sorpasso all'esterno della curva 1 al 42° giro!
Lewis crolla di prestazione (superato anche da Norris) mentre Leclerc risponde a Russell al terzultimo giro con ancora un super sorpasso all'esterno per conquistare un podio insperato dopo la Safety Car.
Suzuka, la top 10 della gara
1) A.Antonelli (Mercedes)
2) O.Piastri (McLaren)
3) C.Leclerc (Ferrari)
4) G.Russell (Mercedes)
5) L.Norris (McLaren)
6) L.Hamilton (Ferrari)
7) P.Gasly (Alpine)
8) M.Verstappen (Red Bull)
9) Lawson (VCARB)
10) E.Ocon (Haas)