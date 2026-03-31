Le due grandi sfide di Kimi Antonelli: Mondiale e il cuore Rosso  

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Sempre più come il Piccolo Principe raccontato dall'autore francese. Grazie alla seconda vittoria consecutiva conquistata della difficile Suzuka, Andrea Kimi Antonel
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