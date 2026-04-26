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Alex Marquez domina a Jerez: Bezzecchi sul podio, caduta per Marc

Il pilota del tream Gresini bissa il successo della passata stagione. Punti importanti per l'azzurro dell'Aprilia. Domenica da incubo per la Duati Lenovo
2 min
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Alex Marquez domina a Jerez: Bezzecchi sul podio, caduta per Marc © EPA

JEREZ (Spagna) - Alex Marquez si conferma il re di Jerez, dopo il successo dell'anno scorso il fratellino di Marc (caduto subito) vince anche l'edizione 2026. Solida gara per il leader del mondiale Marco Bezzecchi  2° al traguardo guadagnando punti preziosi (+11 su Martin) mentre 3° Fabio Di Giannantonio. Pronti via ed Alex Marquez in due giri passa Bezzecchi ed il fratello per provare la fuga con Marc che cade prima della finde del 2° giro confermando il trad negativo ad Jerez (caduto anche l'anno scorso). Alex conferma, invece, il gran feeling con il tracciato e a metà gara scava il solco (2" su Bezzecchi inseguito da Di Giannantonio a 0.8 decimi), mentre per il team Ducati Lenovo è domenica da incubo perché dopo Marquez anche Bagnaia è costretto al ritiro per un problema tecnico. La gara si stabilizza con Alex che sigla il suo 4° successo in carriera in top class, Aprilia piazza 4 moto nelle prime 6 posizioni.

Jerez, la Top 10 della gara

1) A.Marquez (Ducati Gresini)
2) M.Bezzecchi (Aprilia)
3) F. Di Giannatonio (Ducati VR46)
4) J.Martin (Aprilia)
5) A.Ogura (Aprilia Trackhouse)
6) R.Fernandez (Aprilia Trackhouse)
7) J.Zarco (Honda LCR)
8) E.Bastianini (KTM Tech3)
9) F. Aldeguer (Ducati Gresini)
10) P.Acosta (KTM)

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