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"Antonelli e Sinner due superstar": Toto Wolff esalta Kimi, "Vogliamo vederlo vincere per 15 anni"  

IL team principal della Mercedes esalta il suo giovane fuoriclasse dopo il successo a Miami, il terzo consecutivo in questa stagione
Beatrice Frangione
1 min
antonellisinner

Ci sono piloti che arrivano in Formula 1 facendo rumore. Portano con sé aspettative, dichiarazioni, gesti, simboli, un’identità da costruire davanti al mondo. Poi ci sono quelli che il rumore lo generano soltanto quando abbassano la visiera. Andrea Kimi Antonelli, probabilmente, appartiene già a questa seconda categoria.

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