La Bagger World Cup accoglie Andrea Iannone per il debutto al Mugello

Dopo il round inaugurale altamente competitivo ad Austin, caratterizzato dalla vittoria di Oscar Gutiérrez in Gara 2, Niti Racing rafforza ulteriormente la propria line-up con l’inserimento dell’esperto pilota italiano, ampliando lo schieramento a tre moto insieme a Gutiérrez e Dimas Ekky Pratama.

Uno dei nomi più riconoscibili del motociclismo moderno, Iannone ha conquistato vittorie sia in MotoGP™ sia nel Campionato Mondiale Superbike FIM, portando con sé grande esperienza, velocità e forte spirito competitivo. Con il suo stile di guida aggressivo e l’istinto in gara, Iannone si candida subito a un ruolo da protagonista.

Con l’arrivo di Iannone la griglia sale a dieci piloti, alzando il livello della stagione inaugurale. Il pilota italiano debutterà al Mugello, nel GP d’Italia MotoGP™ in programma dal 29 al 31 maggio, e sarà poi al via anche nei successivi appuntamenti fino alla finale in Austria.

Su un circuito già noto per offrire al pubblico una delle esperienze più coinvolgenti del motorsport, la presenza di Andrea Iannone, insieme al connazionale Filippo Rovelli (ParkinGO Team), aggiunge ulteriore interesse al weekend del Mugello. I tifosi italiani avranno ancora più motivi per avvicinarsi al campionato e ai suoi protagonisti. Dall’Harley-Davidson Village alla possibilità unica di accedere ai box della Bagger World Cup, aperti al pubblico, fino alla tribuna dedicata al Correntaio, l’esperienza è pensata per portare le persone sempre più vicino all’azione, offrendo un modo immersivo e autenticamente Harley-Davidson di vivere il weekend del GP d’Italia.

Andrea Iannone – Pilota Niti Racing

“Mi piacciono le sfide, soprattutto quando ti portano fuori dalla tua zona di comfort. È qualcosa di completamente diverso, ed è proprio questo che mi ha convinto. Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo: ho sempre ammirato Harley-Davidson e la sua community di rider, che ha un ruolo così importante in questo mondo. È una categoria che unisce adrenalina, spettacolo e una passione autentica per la guida e per la vita. Sono moto con una personalità forte: devi rispettarle, ma allo stesso tempo puoi spingerle al limite. In questo senso ci somigliamo, ed è anche per questo che questo progetto mi rappresenta. Affronto questa prima gara senza aver provato la moto e con un test in meno rispetto agli altri, ma è nel mio modo di essere: le sfide le cerco e le accetto. Il Mugello è il posto perfetto per iniziare, davanti ai tifosi italiani, su una pista che conosco molto bene. Non sono qui per fare numero: voglio capire la moto in fretta ed essere competitivo fin da subito. Vediamo cosa riusciremo a fare. A livello personale, sento anche un forte legame con l’Indonesia: apprezzo molto la sua gente e sono felice di iniziare questo percorso insieme a Niti Racing e a questa community.”

Angela Khuu – Team Manager, Niti Racing

“Dopo un inizio di stagione molto positivo ad Austin, l’arrivo di Andrea è un passo naturale per continuare a crescere. Abbiamo già una base solida con Oscar e Dimas e l’ingresso di un pilota con la sua esperienza e velocità ci dà qualcosa in più come squadra. Siamo curiosi di vedere quanto velocemente si adatterà alla moto e di iniziare a lavorare insieme già dal Mugello.”

Jeffrey Schuessler – Director of Global Racing Programs, Harley-Davidson

“L’ingresso di un pilota come Andrea nel campionato è un segnale forte di quello che stiamo costruendo con la Bagger World Cup. È un pilota che ha già vinto ai massimi livelli, con talento e personalità che portano ancora più energia alla griglia. È esattamente il tipo di profilo che vogliamo attrarre mentre il campionato continua a crescere. Il Mugello sarà il contesto ideale per vederlo iniziare questo nuovo capitolo sulla terza moto di Niti Racing, rafforzando ulteriormente una formazione già competitiva insieme a Oscar Gutiérrez e Dimas Ekky Pratama.”