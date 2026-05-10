Festa Apriila a Le Mans: Martin batte Bezzecchi! Caduta per Bagnaia

LE MANS (Francia) - È dominio Aprilia a Le Mans! Jorge Martin firma una clamorosa rimonta, batte Marco Bezzecchi e conferma che il Mondiale MotoGP 2026 sarà una questione interna nel team Aprilia ufficiale (128 punti a 127 in favore dell'italiano). A completare la festa per il team di Noale il 3° posto di Ogura. Week-end invece da dimenticare per la Ducati Ufficiale, dopo l'infortunio di Marc Marquez è arrivata anche la caduta di Pecco Bagnaia.
Ottima partenza di Bezzecchi che alla prima curva prende il comando della gara davanti a Quartararo e Acosta, male Bagnaia scivolato 5° ma bravo a recuperare salendo 2° dopo 6 giri a 9 decimi dal Bez con Acosta in scia. Il terzetto di testa scava il solco con il resto del gruppo capitanato da Martin (4°) con distacchi cristallizzati.
Al 16° giro momento shock: Bagnaia cade all'ingresso della Dunlop Chicane, il tutto con Martin che mette nel mirino Acosta e lo passa a 9 giri dalla fine per lanciarsi all'inseguimento del compagno di squadra (avanti 1.2"). Martin è indemoniato, ricuce il gap su Bezzecchi e a 3 giri dalla fine piazza il sorpasso! Lo spagnolo ne ha di più, scappa via (7 decimi) e porta a casa la prima vittoria stagionale nonché prima con i colori dell'Aprilia.
Le Mans, la top 10 della Gara
1) J.Martin (Aprilia)
2) M.Bezzecchi (Aprilia)
3) A.Ogura (Aprilia Trackhouse)
4) F. Di Giannantonio (Ducati VR46)
5) P.Acosta (KTM)
6) F.Quartararo (Yamaha)
7) E.Bastianini (KTM Tech3)
8) R.Fernandenz (Aprilia Trackhouse)
9) F.ALdeguer (Ducati Gresini)
10) L.Marini (Honda HRC)