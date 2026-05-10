Festa Apriila a Le Mans: Martin batte Bezzecchi! Caduta per Bagnaia

LE MANS (Francia) - È dominio Aprilia a Le Mans! Jorge Martin firma una clamorosa rimonta, batte Marco Bezzecchi e conferma che il Mondiale MotoGP 2026 sarà una questione interna nel team Aprilia ufficiale (128 punti a 127 in favore dell'italiano). A completare la festa per il team di Noale il 3° posto di Ogura. Week-end invece da dimenticare per la Ducati Ufficiale, dopo l'infortunio di Marc Marquez è arrivata anche la caduta di Pecco Bagnaia.

Ottima partenza di Bezzecchi che alla prima curva prende il comando della gara davanti a Quartararo e Acosta, male Bagnaia scivolato 5° ma bravo a recuperare salendo 2° dopo 6 giri a 9 decimi dal Bez con Acosta in scia. Il terzetto di testa scava il solco con il resto del gruppo capitanato da Martin (4°) con distacchi cristallizzati.

Al 16° giro momento shock: Bagnaia cade all'ingresso della Dunlop Chicane, il tutto con Martin che mette nel mirino Acosta e lo passa a 9 giri dalla fine per lanciarsi all'inseguimento del compagno di squadra (avanti 1.2"). Martin è indemoniato, ricuce il gap su Bezzecchi e a 3 giri dalla fine piazza il sorpasso! Lo spagnolo ne ha di più, scappa via (7 decimi) e porta a casa la prima vittoria stagionale nonché prima con i colori dell'Aprilia.

