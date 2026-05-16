Alex Marquez fa sua la Sprint del Montmelò. Di Giannantonio a podio, male le Aprilia.

MONTMELÒ (Spagna) - Alex Marquez conferma il suo ottimo feeling con il circuio del Montmelò e questa volta non commette sbavature (come l'anno scorso quando cadde da solo) portandosi a casa la Sprint davanti ad un gran Pedro Acosta e a Fabio Di Giannantonio. Gara complicata per le Aprilia ufficiali con il leader del mondiale Marco Bezzecchi solo 9°. Ottima partenza di Acosta che chiude il primo giro in testa davanti ad Alex Marquez e Joan Zarco con Bezzecchi salito al 8° posto. Colpo di scena sul finire dle 3° giro con Martin che cade da solo mentre il fratello di Marc non perde tempo e ad inzio del 4° giro si prende la leadership della gara! Raul Fernandez passa Acosta e si getta all'inseguimento di Alex con Di Giannantonio che si fa minacciono nei confronti dello spagnolo della KTM, mentre il duo Bezzecchi-Bagnaia (6° e 7°) perde terreno dai primi 5.
Marquez inizia a scavare il solco con gli inseguitori anche perché Acosta ingaggia la battaglia con Fernandez che entra in una fase di difficoltà superato anche da Di Giannantonio a 2 giri dalla fine. Acosta ci crede, recupera il gap su Alex che mantiene sangue freddo e vince per un soffio.
Montmelò, la Top 8 della Sprint
1) A.Marquez (Ducati Gresini)
2) P.Acosta (KTM)
3) F. Di Giannantonio (Ducati VR 46)
4) R.Fernandez (Aprilia Trackhouse)
5) J.Zarco (Honda LCR)
6) F.Bagnaia (Ducati Lenovo)
7) F.Morbidelli (Ducati VR46)
8) A.Ogura (Aprilia Trackhouse)