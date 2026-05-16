Alex Marquez fa sua la Sprint del Montmelò. Di Giannantonio a podio, male le Aprilia.

MONTMELÒ (Spagna) - Alex Marquez conferma il suo ottimo feeling con il circuio del Montmelò e questa volta non commette sbavature (come l'anno scorso quando cadde da solo) portandosi a casa la Sprint davanti ad un gran Pedro Acosta e a Fabio Di Giannantonio. Gara complicata per le Aprilia ufficiali con il leader del mondiale Marco Bezzecchi solo 9°. Ottima partenza di Acosta che chiude il primo giro in testa davanti ad Alex Marquez e Joan Zarco con Bezzecchi salito al 8° posto. Colpo di scena sul finire dle 3° giro con Martin che cade da solo mentre il fratello di Marc non perde tempo e ad inzio del 4° giro si prende la leadership della gara! Raul Fernandez passa Acosta e si getta all'inseguimento di Alex con Di Giannantonio che si fa minacciono nei confronti dello spagnolo della KTM, mentre il duo Bezzecchi-Bagnaia (6° e 7°) perde terreno dai primi 5.

Marquez inizia a scavare il solco con gli inseguitori anche perché Acosta ingaggia la battaglia con Fernandez che entra in una fase di difficoltà superato anche da Di Giannantonio a 2 giri dalla fine. Acosta ci crede, recupera il gap su Alex che mantiene sangue freddo e vince per un soffio.