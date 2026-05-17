MotoGP, Di Giannantonio eroico al Montmelò: vince dopo la caduta e riapre il Mondiale!

MONTMELÒ (Spagna) - In una gara fortemene condizionata da due bandiere rosse - causa due brutti incidenti - è Fabio Di Giannantonio a trionfare sul cemento del Montmelò dopo che lo stesso pilota della Ducati VR46 era rimasto coinvolto nel primo incidente. A completare il podio un gran Joan Mir (Honda) e Fermin Aldeguer con Acosta buttato giù all'ultima curva da Ogura (penalizzato). Gara anonima per Marco Bezzecchi (5°) che, però, allunga sul compagno di squadra Jorge Martin (+13) steso nella seconda ripartenza. Diggia ora a -24 dal Bez.

Montmelò, la gara

Ancora ottima partenza di Acosta che scappa dal delirio alle sue spalle dove Martin, Fernandez, Alex Marquez e Zarco innescano una serie di sorpassi e contro-sorpassi. Raul Fernandez è in palla e passa a Acosta ad inizio del 5° giro con Alex primo inseguitore. Gradi difficoltà per Bezzecchi 12° dietro a Bagnaia. Alex Marquez, liberatosi di Martin, comincia la sua rimonta ma a metà gara il disatro: Acosta rompe il motore, Alex lo tampona cadendo rovinosamente con la moto - in pezzi - che rimbalza in pista con Di Giannantonio colpito da un detrito con seguente caduta. Bandiera rossa con il pilota romano che torna al box e riesce a ripartire mentre il fratello di Marc, dato cosciente, è stato scortato in ospedale per controlli.

La gara riprende e altro incidente con Zarco che tampona Marini che a sua volta colpisce Bagnaia che forza ad una seconda bandiera rossa con il francese portato via in ambulanza. Seconda ripartenza con Raul Fernandez che stende Jorge Martin per la lotta al 2° posto! Gruppo compatto in testa con Acosta, Mir e Di Giannantonio con il romano che passa lo spagnolo della Honda a 5 giri dalla fine. La resistenza del solito generoso Acosta crolla a 3 giri dalla conclusione con Diggia che scappa via dalla battaglia folle che vede Mir 2° e Aldeguer 3° con Acosta steso da Ogura.



Montmelò, la Top 10 della gara

1) F. Di Giannantonio (Ducati VR46)

2) J.Mir (Honda HRC)

3) F.Aldeguer (Ducati Gresini)

4)F. Bagnaia (Ducati Lenovo)

5) M.Bezzecchi (Aprilia)

6) F.Quartararo (Yamaha)

7) L.Marini (Honda HRC)

8) B.Binder (KTM)

9) A.Ogura (Aprilia Trackhouse)

10) D.Moreria (Honda LCR)