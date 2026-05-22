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Kimi Antonelli parla da leader: "Indico gli sviluppi"  

La Mercedes in pista a Montreal con molte novità e il talento azzurro si sente sempre più al centro del progetto: "La squadra ha ancora più fiducia in me, inizio a dare il mio input. Attenti alla Ferrari, capisce bene l’auto"
Giorgio Pasini
1 min
antonelliMERCEDES

Parla da leader, Kimi Antonelli. E non solo perché comanda la classifica mondiale dopo quattro gran premi, gli ultimi tre vinti partendo sempre dalla pole. Il teenager bolognese s’è presentato a Montreal per proseguire la marcia ma con un ulteriore salto nella consapevolezza. Personale e di squadra. Che a modo suo, senza alzare la voce, esprime pubblicamente. Un messaggio alla concorrenza anche interna, a quel George Russell partito come i

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