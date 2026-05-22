Kimi Antonelli parla da leader: "Indico gli sviluppi"  

Parla da leader, Kimi Antonelli. E non solo perché comanda la classifica mondiale dopo quattro gran premi, gli ultimi tre vinti partendo sempre dalla pole. Il teenager bolognese s’è presentato a Montreal per proseguire la marcia ma con un ulteriore salto nella consapevolezza. Personale e di squadra. Che a modo suo, senza alzare la voce, esprime pubblicamente. Un messaggio alla concorrenza anche interna, a quel George Russell partito come i