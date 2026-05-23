Russell beffa Antonelli: è pole in Canada. Hamilton speranza Ferrari, male Leclerc

Le qualifiche del Canada
Subito fuori Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll e Bottas in un Q1 con piccola disavventura per Leclerc che centra in pieno una marmotta presente sul circuito di Montreal. Sfortunato l'animale, nessun danno invece per la Ferrari del monegasco che rientra comunque rientrare ai box per accertamenti. Nel Q2 c'è più di qualche difficoltà per Leclerc che riesce a strappare ugualmente il pass per l'ultimo range decisivo; salutano invece Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz e Bearman con un sorprendente Hadjar davanti ad Hamilton e tutti gli altri. Nel Q3 sbaglia in apertura Russell, ma con un'ottima strategia riesce a prendersi la prima posizione in griglia.