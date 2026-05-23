Russell beffa Antonelli: è pole in Canada. Hamilton speranza Ferrari, male Leclerc

Le qualifiche del Canada

Dopo una Sprint senza esclusione di colpi tra compagni di squadra, anche nelle qualifiche per la gara è tutto un duello Mercedes. E come nella Sprint è il britannico ad avere la meglio suleader del mondiale che partirà in seconda posizione. Notte fonda per, solo, con le due RedBull ditra le due Rosse.insu Alpine completano la top 10.

Subito fuori Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll e Bottas in un Q1 con piccola disavventura per Leclerc che centra in pieno una marmotta presente sul circuito di Montreal. Sfortunato l'animale, nessun danno invece per la Ferrari del monegasco che rientra comunque rientrare ai box per accertamenti. Nel Q2 c'è più di qualche difficoltà per Leclerc che riesce a strappare ugualmente il pass per l'ultimo range decisivo; salutano invece Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz e Bearman con un sorprendente Hadjar davanti ad Hamilton e tutti gli altri. Nel Q3 sbaglia in apertura Russell, ma con un'ottima strategia riesce a prendersi la prima posizione in griglia.