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Russell beffa Antonelli: è pole in Canada. Hamilton speranza Ferrari, male Leclerc

Duello Mercedes anche nelle qualifiche gara. Norris terzo davanti a Piastri, le due RedBull tra le Rosse: la griglia a Montreal
2 min
F1formula1canada
MONTREAL (Canada) - George Russell conquista la pole position nel GP del Canada. Dopo una Sprint senza esclusione di colpi tra compagni di squadra, anche nelle qualifiche per la gara è tutto un duello Mercedes. E come nella Sprint è il britannico ad avere la meglio su Kimi Antonelli, leader del mondiale che partirà in seconda posizione. Doppietta davanti alle due McLaren di Norris e Piastri, quinta la prima Ferrari con un buon Hamilton. Notte fonda per Leclerc, solo ottavo, con le due RedBull di Verstappen e Hadjar tra le due Rosse. Linblad in Racing Bulls e Colapinto su Alpine completano la top 10.

Le qualifiche del Canada

Subito fuori Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll e Bottas in un Q1 con piccola disavventura per Leclerc che centra in pieno una marmotta presente sul circuito di Montreal. Sfortunato l'animale, nessun danno invece per la Ferrari del monegasco che rientra comunque rientrare ai box per accertamenti. Nel Q2 c'è più di qualche difficoltà per Leclerc che riesce a strappare ugualmente il pass per l'ultimo range decisivo; salutano invece Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz e Bearman con un sorprendente Hadjar davanti ad Hamilton e tutti gli altri. Nel Q3 sbaglia in apertura Russell, ma con un'ottima strategia riesce a prendersi la prima posizione in griglia.

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