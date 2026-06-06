Vasseur in ospedale, il comunicato Ferrari sulle condizioni: "Non sarà in pista, a seguito di controlli medici…"

MONTECARLO - Dopo aver brillato nei primi turni di prove libere occupando la prima fila, la Ferrari oggi va a caccia della pole position nel gran premio di Montecarlo con il padrone di casa Charles Leclerc e Lewis Hamilton ma lo farà senza il suo tam principal. Infatti Fred Vasseur non sarà al muretto rosso nella giornata di oggi per via ci accertamenti medici. La Scuderia del Cavallino Rampante ha comunicato che: "A seguito di alcuni controlli medici, Fred Vasseur rimarrà sotto osservazione in una struttura medica locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni mediche. Auguriamo a Fred una pronta guarigione e aspettiamo con impazienza di rivederlo in pista presto".