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Vasseur in ospedale, il comunicato Ferrari sulle condizioni: "Non sarà in pista, a seguito di controlli medici…"

Il 58enne team principal e general manager della Rossa non sarà ai box per le terze libere e le qualifiche del GP di Montecarlo: "Non verranno fornite ulteriori informazioni"
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ferrarivasseur

MONTECARLO - Dopo aver brillato nei primi turni di prove libere occupando la prima fila, la Ferrari oggi va a caccia della pole position nel gran premio di Montecarlo con il padrone di casa Charles Leclerc e Lewis Hamilton ma lo farà senza il suo tam principal. Infatti Fred Vasseur non sarà al muretto rosso nella giornata di oggi per via ci accertamenti medici. La Scuderia del Cavallino Rampante ha comunicato che: "A seguito di alcuni controlli medici, Fred Vasseur rimarrà sotto osservazione in una struttura medica locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni mediche. Auguriamo a Fred una pronta guarigione e aspettiamo con impazienza di rivederlo in pista presto".

Non è la prima volta che l'ex team principal dell'Alfa Romeo è costretto ad assentarsi dalla pista. Lo scorso anno Vasseur aveva lasciato il circuito di Spielberg (Austria) nella notte tra sabato e domenica per motivi familiari. In assenza di Vasseur sarà molto probabilmente, come accaduto in Austria, Jerome D'Ambrosio a prendere le redini del team rosso.

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