Marquez cade ma poi firma ancora la pole in Ungheria! Bezzecchi in seconda fila

BALATONFOKAJA (Ungheria) - Malgrado le condizioni fisiche non ottimali Marc Marquez firma la pole-position (numero 76 in top-class) del gran premio d'Ungheria bissando quella dell'anno scorso. Il campione del mondo in carica firma due giri da urlo strappando la prima casella al connazionale Pedro Acosta. Limita i danni il leader del mondiale Marco Bezzecchi 5°. Acosta firma subito il milgior tempo con 1:37.228 seguito da Marquez (caduto al primo giro di lancio con Di Giannantonio, entrambi hanno perso l'anteriore a curva 1) e da Raul Fernandez con Bezzecchi solo 8° a mezzo secondo. Ultimo run per tutti dove Pedro migliora la sua prima posizione con 1:36.888 ma Marc Marquez gliela porta via con 1:36.791 (47 millesimi!) per poi migliorarsi con 1:36.785! Prima fila tutta iberica con Aldeguer 3° mentre tutta italiana la seconda aperta da Di Giannantonio seguito da Bezzecchi (che paga un errore nel suo primo giro lanciato dove era in linea per la prima fila) e poi Bagnaia.