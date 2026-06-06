Marquez cade ma poi firma ancora la pole in Ungheria! Bezzecchi in seconda fila

BALATONFOKAJA (Ungheria) - Malgrado le condizioni fisiche non ottimali Marc Marquez firma la pole-position (numero 76 in top-class) del gran premio d'Ungheria bissando quella dell'anno scorso. Il campione del mondo in carica firma due giri da urlo strappando la prima casella al connazionale Pedro Acosta. Limita i danni il leader del mondiale Marco Bezzecchi 5°. Acosta firma subito il milgior tempo con 1:37.228 seguito da Marquez (caduto al primo giro di lancio con Di Giannantonio, entrambi hanno perso l'anteriore a curva 1) e da Raul Fernandez con Bezzecchi solo 8° a mezzo secondo. Ultimo run per tutti dove Pedro migliora la sua prima posizione con 1:36.888 ma Marc Marquez gliela porta via con 1:36.791 (47 millesimi!) per poi migliorarsi con 1:36.785! Prima fila tutta iberica con Aldeguer 3° mentre tutta italiana la seconda aperta da Di Giannantonio seguito da Bezzecchi (che paga un errore nel suo primo giro lanciato dove era in linea per la prima fila) e poi Bagnaia.
Balaton park, la top 10 qualifiche
1) M.Marquez (Ducati Lenovo)
2) P.Acosta (KTM)
3) F.Aldeguer (Ducati Gresini)
4) F. Di Giannantonio (Ducati VR46)
5) M.Bezzecchi (Aprilia)
6) F.Bagnaia (Ducati Lenovo)
7) R.Fernandez (Aprilia Trackhouse)
8) J.Martin (Aprilia)
9) L.Marini (Honda HRC)
10) D.Moreira (Honda LCR)