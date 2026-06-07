Infinito Marc Marquez! Si prende l'Ungheria per la vittoria numero 100. Bezzecchi steso da Martin

BALATONFOKAJA (Ungheria) - Marc Marquez, 27 giorni dopo la doppia operazione (piede e spalla), completa la tripletta al Balaton Park in un giorno storico per il campione del mondo che firma la vittoria numero 100 in cariera diventando il terzo pilota all-time ad arrivare in tripla cifa dopo Giacomo Agostini (122) e Valentino Rossi (115), nonché la prima stagionale per lui e per la Ducati Lenovo. Secondo al traguardo un bel cobattivo Pedro Acosta con Pecco Bagnaia terzo comodo. Gara condizionata dal brutto incidente al via con Marco Bezzecchi coinvoltio ma, malgrado lo 0, la leadership del mondiale rimane intatta (+20 su Martin).

Partenza shock causa incidenza che ha visto coinvolti Bezzecchi, Martin (che ha innescato la crambola), Di Giannatonio (che è rientrato), Fernandez ed Aldeguer. Il tutto con Acosta che sorpassa Marquez ad inizio 2° giro con Bagnaia terzo staccato. Acosta prova subito la fuga arrivando a dare 1.7 secondi al campione del mondo e metà corsa il vantaggio è di 4 decimi con Bagnaia comodamente 3° a 6" dalla coppia di testa. I due ingaggiano una bellissima e dura (con contatto) battaglia con Acosta che riesce ad avere la meglio ma al 15° Marc è perfetto prendendosi la prima posizione e scappa via! La gara finisce qui, da sottolineare la gara di Di Giannantionio che riesce, malgrado l'incidente inziale, ad andare a punti (13°).