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Gp Montecarlo, Gasly e l'Alpine vincono il ricorso: ecco come cambia il podio

La Scuderia di Briatore si era opposta alla doppia penalizzazione del suo pilota e la Fia le ha dato ragione: i cambimenti in classifica
2 min
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Gp Montecarlo, Gasly e l'Alpine vincono il ricorso: ecco come cambia il podio© Getty Images

Cambia il podio del gp di Monaco. Sono state tolte le penalità a Pierre Gasly che si prende così la terza posizione alle spalle di Kimi Antonelli e Lewis Hamilton: il pilota francese dell'Alpine aveva ricevuto due sanzioni da 5 secondi ciascuna per eccesso di velocità in pit lane ed era scivolato dal terzo al settimo posto. La scuderia ha presentato ricorso e come ha annunciato al Fia lo ha vinto perché c'è stato un errore di cronometraggio. Scivola in quarta posizione, dunque, Isack Hadjar.

La classifica piloti

La gara di Gasly

Partito dalla nona posizione in griglia lo scorso fine settimana nel Principato, il francese era risalito fino alla quarta posizione nel corso di una gara caratterizzata da due Safety Car e una bandiera rossa, prima di guadagnare un'ulteriore posizione grazie alla penalità drive-through inflitta a George Russell della Mercedes. Tuttavia, Gasly era stato penalizzato due volte per eccesso di velocità in pit lane durante la gara, ricevendo due penalità di cinque secondi ciascuna, sommate al suo tempo, che lo avevano retrocesso al settimo posto al traguardo – un risultato finale che lo aveva profondamente deluso. Dopo la gara, Alpine ha presentato ricorso contro la decisione che aveva privato Gasly del suo primo podio stagionale. L'udienza preliminare si è tenuta giovedì, all'inizio del weekend del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Fornendo nuove, significative e pertinenti prove, la scuderia di Enstone ha avuto successo nell'udienza preliminare. La Fia ha quindi confermato che le penalità al pilota francese erano state annullate e il suo podio al Gran Premio di Monaco ripristinato,

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