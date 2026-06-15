Hamilton, lezione di guida trent'anni dopo mago Schumi

«Lluvia, lluvia» cantilenavano gli spagnoli. «Pluja, pluja», precisavano i catalani che ai distinguo non solo linguistici tengono assai. «Rain, rain» prendevano atto tutti gli altri, una volta capito che l’acqua del sabato sarebbe caduta anche la domenica. «Regen, regen» rimuginò Schumacher la mattina appena alzato, guardando dalla vetrata del suo hotel a Barcellona. Perché lui parlava in inglese ma pensava in tedesco. Solo che quel giorno decise di esprimersi finalmente in italiano. Guidando, però. Al volante di una Ferrari che, per sei gare, era sembrata poco più di un’utilitaria in mano a un fenomeno e di colpo si trasformò, grazie a Schumi, in una zattera della gloria. Malgrado quello «shit» di disappunto esclamato prima di recarsi ai box per il warm up: perché la F310, l’ultima creatura maranelliana progettata da John Barnard, non è che sul bagnato si fosse fin lì dimostrata più guidabile e affidabile che sull’asciutto. E invece. «Appena sceso in pista ho capito che l’assetto era perfetto. Le caratteristiche del tracciato, il tipo di asfalto, le scelte azzeccate dei meccanici, vai a sapere. Ma mi sono tranquillizzato. Poi, la partenza ha dissolto le mie sicurezze: un disastro totale». La frizione farlocca in tilt, tutti che lo passavano, lui quasi fermo che non vedeva un tubo, nuvoloni d’acqua schizzata a parte, mentre cercava di tenere l’auto accesa col terrore che qualcuno lo speronasse. Si ritrovò in mezzo al gruppo, l’unica differenza con l’Hamilton di ieri, oltre al sole: perché per il resto le analogie evocative fanno venire i brividi.
La storia si ripeterà?
Prima vittoria per entrambi sulla Rossa, stesso circuito, trent’anni dopo, dopo essersi dimostrati i più forti su altre macchine per ritrovarsi a penare in Ferrari. Ci mise meno, Michael: 20 gare. Poi però ci vollero altri 4 anni per vincere il primo di 5 Mondiali di fila dopo i 2 con la Benetton. Speriamo che Lewis faccia più in fretta, anche perché ha già 41 anni, per quanto a 7 titoli (tanti quanti Schumi) lui sia già arrivato. Era il 2 giugno 1996. Dopo un giro stava dunque imbottigliato, Michael. Per giunta, con un cilindro ciucco dei 10 cui s’era ridotto quell’anno l’ex V12 del Cavallino. Hill e Villeneuve parevano destinati al solito dominio e semmai si immaginava più outsider la Benetton di Alesi, altro mago sul bagnato (e comunque poi 2° al traguardo). Definizione destinata, quella domenica, a essere aggiornata.
Schumi diventò Packman, quello che nei primi videogames si pappava tutti. Fino a ritrovarsi in testa. Al più veloce degli avversari cominciò a rifilare 4 secondi a giro. Gli altri arrancavano, sbandavano, sbattevano, si ritiravano, cercavano di portare a casa carrozzeria e pelle. Lui sulle pozzanghere danzava, scherzando con l’aquaplaning e con i box, allorché - zuppo e semicongelato nell’abitacolo - chiese via radio di accendergli il riscaldamento. Una corsa a sé, quarti d’ora interi di inquadrature fisse su di lui che dava lezioni di scuola guida singing in the rain. Partì bagnato, arrivò al traguardo, con distacchi da tappone pirenaico, ancor più bagnato. Perché si aggiunsero le lacrime e il godimento. E il bacio umido di Jean Todt. Ciao, Michael. Ti saluta Lewis. Commosso. Come noi.