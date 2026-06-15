Hamilton, lezione di guida trent'anni dopo mago Schumi

«Lluvia, lluvia» cantilenavano gli spagnoli. «Pluja, pluja», precisavano i catalani che ai distinguo non solo linguistici tengono assai. «Rain, rain» prendevano atto tutti gli altri, una volta capito che l’acqua del sabato sarebbe caduta anche la domenica. «Regen, regen» rimuginò Schumacher la mattina appena alzato, guardando dalla vetrata del suo hotel a Barcellona. Perché lui parlava in inglese ma pensava in tedesco. Solo che quel giorno decise di esprimersi finalmente in italiano. Guidando, però. Al volante di una Ferrari che, per sei gare, era sembrata poco più di un’utilitaria in mano a un fenomeno e di colpo si trasformò, grazie a Schumi, in una zattera della gloria. Malgrado quello «shit» di disappunto esclamato prima di recarsi ai box per il warm up: perché la F310, l’ultima creatura maranelliana progettata da John Barnard, non è che sul bagnato si fosse fin lì dimostrata più guidabile e affidabile che sull’asciutto. E invece. «Appena sceso in pista ho capito che l’assetto era perfetto. Le caratteristiche del tracciato, il tipo di asfalto, le scelte azzeccate dei meccanici, vai a sapere. Ma mi sono tranquillizzato. Poi, la partenza ha dissolto le mie sicurezze: un disastro totale». La frizione farlocca in tilt, tutti che lo passavano, lui quasi fermo che non vedeva un tubo, nuvoloni d’acqua schizzata a parte, mentre cercava di tenere l’auto accesa col terrore che qualcuno lo speronasse. Si ritrovò in mezzo al gruppo, l’unica differenza con l’Hamilton di ieri, oltre al sole: perché per il resto le analogie evocative fanno venire i brividi.