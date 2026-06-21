Bezzecchi chiede scusa dopo il gesto folle: "Non ci sono giustificazioni"

BRNO (Rep.Ceca) - Il Mondiale MotoGp vive un giorno cruciale per la lotta al titolo visto che il leader Marco Bezzecchi non correrà il gran premio causa sospensione disciplinare . Il pilota dell'Aprilia ufficiale è stato protagonista di un brutto gesto nei confronti di un marshall, mentre questi stava sollevando la moto dalla sabbia dopo la caduta del Bez nella Sprint, rifilandogli due schiaffi. Gesto inaccettabile per la direzione gara che ha anche respinto il ricorso della casa di Noale. Nella giornata di oggi sono arrivate le scuse di Bezzecchi tramite comunicato ufficiale: "Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshall a bordo pista. Mi dispiace anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni. Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi".

Il marshall: "Le sue scuse significano molto"

Bezzecchi, visibilmente commosso, si è recato questa mattina proprio dal marshall abbracciandolo per chiedergli scusa: "È venuto da me e si è scusato di persona. Quindi, ecco, lo capisco e gli auguro le migliori fortune. Significa molto per me il fatto che si sia scusato" ha dichirato Ladislav (marshall). In merito al motivo dell'incidente spiega: "Lui era sicuramente stressato e capisco la situazione: è caduto. Quindi io ho fatto il mio lavoro, sono andato verso la moto e l'ho sollevata. Ho tirato la frizione e ho provato a tirarla su perché era ancora accesa, e la moto ha iniziato a muoversi. Allora volevo rimetterla giù, ed è andata su di giri. Probabilmente ha pensato che l'avessi fatto apposta. È stato un incidente, e poi tutti hanno visto cosa è successo"

Le parole di Rivola

Il team principal Aprilia Massimo Rivola ha commentato così ai microfoni di Dazn Spagna: "Ci scusiamo con il commissario, accettiamo la sanzione e, come squadra, non tolleriamo questo tipo di comportamenti da parte dei nostri piloti. Detto questo, ieri abbiamo appellato perché ritenevamo che la sanzione fosse sproporzionata rispetto all'azione commessa. Ma comprendiamo che, d'ora in poi, la situazione è quella che è, la accettiamo e andiamo avanti. Come dicevo quando le cose andavano bene: il campionato è molto lungo. Abbiamo una moto competitiva, piloti competitivi e dico la stessa cosa ora, quando le cose non vanno così bene. Ovviamente, come potete immaginare, Marco è un po' abbattuto. Non dimentichiamo che sono ragazzi che raggiungono velocità da record e si trovano nel pieno picco di adrenalina. Ma questo non giustifica in nessun caso l'azione".