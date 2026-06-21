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Marquez strepitoso: vince anche Brno! Bagnaia sul podio, Di Giannantonio quarto

Lo spagnolo trionfa in Repubblica Ceca con testa e coraggio piegando la resistenza di Ogura. Martin si porta a -8 da Bezzecchi
2 min
bagnaia
Marquez strepitoso: vince anche Brno! Bagnaia sul podio, Di Giannantonio quarto © Getty Images

BRNO (Rep.Ceca) - Un pazzesco e stoico Marc Marquez vince di forza anche in Repubblica Ceca siglando il secondo successo consecutivo e rilanciandosi in ottica Mondiale. Il campione del mondo (ora a -40 da Bezzecchi) ha battuto il mai domo Ai Ogura e Pecco Bagnaia crollato solo nel finale. Jorge Martin, aggravato di due log lap penalty, contiene i danni chiudendo al 9° posto portandosi a -8 dal compagno di squadra leade del mondiale.
Alla partenza Ogura difende la prima posizione seguito dai ducatisti Bagnaia e Marquez. I due in rosso non perdono tempo, sorpassano al 2° giro il giapponese dell'Aprilia Trackhouse si mettono davanti. Martin esegue il suo double long lap penalty rientrando al 13° posto. A metà gara (giro 11) Bagnaia mantiene le redini della gara con il compagno di squadra attaccarto ed Ogura staccato ma in rimonta.
Ultimi giri al cardio palma perché i due ducatisti, a suon di giri pazzeschi, riescono a distanziare Ogura (6 decimi) e a a 6 giri dalla fine Marcquez di prende la prima posizione e prova la fuga! Bagnaia subisce il contraccolpo e si trova a combattere con Ogura che a 5 giri si prende la seconda posizione gettandosi all'inseguimento del campione del mondo i carica che vanta 8 decimi di vantaggio.
Marquez è un martello, mantiene il sangue freddo fa sudare freddo i suoi con un piccolo erroe alla penultima variante per poi tagliare il traguardo primo

Brno, la top 10 della gara

1) M.Marquez (Ducati Lenovo)
2) A.Ogura (Aprilia Trackhouse)
3) F.Bagnaia (Ducati Lenovo)
4) F. Di Giannantonio (Ducati VR46)
5) J.Mir (Honda HRC)
6) F.Aldeguer (Ducati Gresini)
7) R.Fernandez (Aprilia Trackhouse)
8) L.Marini (Honda HRC)
9) J.Martin (Aprilia)
10) D.Moreira (Honda LCR)

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