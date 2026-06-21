Marquez strepitoso: vince anche Brno! Bagnaia sul podio, Di Giannantonio quarto

BRNO (Rep.Ceca) - Un pazzesco e stoico Marc Marquez vince di forza anche in Repubblica Ceca siglando il secondo successo consecutivo e rilanciandosi in ottica Mondiale. Il campione del mondo (ora a -40 da Bezzecchi) ha battuto il mai domo Ai Ogura e Pecco Bagnaia crollato solo nel finale. Jorge Martin, aggravato di due log lap penalty, contiene i danni chiudendo al 9° posto portandosi a -8 dal compagno di squadra leade del mondiale.

Alla partenza Ogura difende la prima posizione seguito dai ducatisti Bagnaia e Marquez. I due in rosso non perdono tempo, sorpassano al 2° giro il giapponese dell'Aprilia Trackhouse si mettono davanti. Martin esegue il suo double long lap penalty rientrando al 13° posto. A metà gara (giro 11) Bagnaia mantiene le redini della gara con il compagno di squadra attaccarto ed Ogura staccato ma in rimonta.

Ultimi giri al cardio palma perché i due ducatisti, a suon di giri pazzeschi, riescono a distanziare Ogura (6 decimi) e a a 6 giri dalla fine Marcquez di prende la prima posizione e prova la fuga! Bagnaia subisce il contraccolpo e si trova a combattere con Ogura che a 5 giri si prende la seconda posizione gettandosi all'inseguimento del campione del mondo i carica che vanta 8 decimi di vantaggio.

Marquez è un martello, mantiene il sangue freddo fa sudare freddo i suoi con un piccolo erroe alla penultima variante per poi tagliare il traguardo primo