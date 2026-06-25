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Bagnaia all'Aprilia, contratto di 4 anni: ufficiale. La squadra sarà tutta italiana con Bezzecchi

Il tre volte campione del mondo raggiunge l'amico nel team di Noale. Rivola: "Un aggiunta che ci riempie d'orgoglio"
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bagnaiaApriliabezzecchi

NOEALE - Una squadra tutta italiana in MotoGp dalla prossima stagione. Sarà la Aprilia Racing che ha ufficializzato l'ingaggio a partire dal 2027, con contratto quadriennale, di Pecco Bagnaia: il pilota torinese due volte campione del mondo nella classe regina, in uscita da Ducati, affiancherà l'amico Marco Bezzecchi in sella alla RS-GP al posto di Jorge Martin (diretto in Yamaha) in una stagione che sarà contrassegnata da una rivoluzione tecnica, con l'introduzione dei nuovi motori da 850cc. Bagnaia, iridato in Moto2 nel 2018, vanta nella classe regina, oltre i due titoli (2022 e 2023) 41 vittorie, 86 podi e 35 pole position, terzo italiano più vincente in MotoGp dietro solo a Giacomo Agostini e Valentino Rossi.

Rivola: "Pecco conferma il valore dello sport italiano"

Le parole del Ceo Massimo Rivola: "Michele Colaninno ed io condividiamo l'idea di sostenere l'Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo. Avere un pluricampione del Mondo è una responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci".

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