Martin beffa Bezzecchi, pole position ad Assen: come sono andate le qualifiche

ASSEN (Olanda) - Jorge Martin torna in pole-position (numero 21 in MotoGP) dopo due anni firmando un superbo giro in una qualifica dove Aprilia ha monopolizzato le prime 4 posizioni. Bezzecchi firma 1:30.853 al primo tentativo precedendo per 73 millesimi il compagno di marca Raul Fernandez con 3° Martin. In difficoltà le Ducati con Marc Marquez addirittura senza tempo dopo aver pizzicato il vede in entrambi i giri lanciati
Ultimo tentativo con Martin che piazza 1:30.812 per prendersi la prima posizione provvisoria con Bezzecchi beffato dalla bandiera gialla nel giro migliore mentre il track limits cancella la pole provvisoria di Fernandez. Trackhouse che comunque si mette in seconda posizione con Ogura davanti a Bezzecchi terzo. La Ducati migliore in griglia è quella di Pecco Bagnaia con il 5° tempo, solo 7° Marquez.
Assen, la Top 10 delle qualifiche
1) J.Martin (Aprilia)
2) A.Ogura (Aprilia Trackhouse)
3) M.Bezzecchi (Aprilia)
4) R.Fernandez (Aprilia Trackhouse)
5) F.Bagnaia (Ducati Lenovo)
6) F. Di Giannantonio (Ducati VR46)
7) M.Marquez (Ducati Lenovo)
8) P.Acosta (KTM)
9) F.Quartararo (Yamaha)
10) J.Mir (Honda HRC)