Leclerc, Silverstone per il riscatto Ferrari: "Periodo difficile, ecco come si risolve"

Dopo un Gp d'Austria nel quale la Ferrari ha fatto un passo indietro, ora c'è l'occasione Silvestrone per il riscatto. In casa della Rossa sono diversi gli umori dei piloti: Hamilton avrà la spinta del pubblico di casa per provare a riprendere un ritmo che possa mettere in pensiero le Mercedes di Russell e Antonelli; Leclerc è invece chiamato ad uscire da un vortice di risultati negativi arrivati, tra l'altro, appena dopo il rinnovo con il cavallino. E propio il pilota monegasco ha parlato alla viglia del nono appuntamento mondiale.

Le parole di Leclerc

"Sicuramente non è il livello di performance che io sto cercando e per quello sto lavorando tantissimo. Sono arrivato molto presto stamattina e negli ultimi giorni ho praticamente solo guardato dati. Sono soddisfatto del lavoro fatto e ogni volta che ho avuto un periodo più difficile in pista di solito col lavoro si è risolto". Così Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della prima giornata in pista del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. "Soddisfatto? Non ero in difficoltà a inizio anno e non c'è stata la calma che serve per costruire bene l'anno finora, perché abbiamo cambiato cose abbastanza grosse sulla macchina e su quello devo adattarmi velocemente", aggiunge il monegasco